Документалка про сільський театр з Волині змагатиметься за нагороди Одеського кінофестивалю
Сьогодні, 16:46
Документальний фільм «Деміург» Ольги Семак про сільський аматорський театр у селі Лобачівка на Волині увійшов до Національної конкурсної програми 14 Одеського міжнародного кінофестивалю.
Про це повідомляє Район.Культура.
Конкурс відбудеться з 19 до 26 серпня.
До програми увійшли 10 повнометражних фільмів. Зокрема, за нагороди змагатимуться ігрові та документальні стрічки.
За сюжетом фільму «Деміург», у пошуках подолання особистої кризи відомий столичний актор Петро повертається в рідне село, аби разом зі своїми односельцями створити театр, і в такий спосіб довести самому собі, на що він ще здатен.
Читайте також: Завершили зйомки фільму «Деміург» про аматорський театр у волинському селі
Окрім стрічки режисерки Ольги Семак, до переліку документальних фільмів, представлених у програмі фестивалю увійшли:
«Звідки куди», режисер Мачек Хамела;
«День Незалежності», режисер Володимир Тихий;
«Крихка пам’ять», режисер Ігор Іванько;
«Ми не згаснемо», режисерка Аліса Коваленко;
«Правило двох стін», режисер Девід Гутник.
Серед ігрових фільмів за нагороди змагатимуться:
«Валерія виходить заміж», режисер Мікаль Вінік;
«Мій карпатський дідусь», режисер Заза Буадзе;
«Сашенька», режисер Олександр Жовна;
«Ти мене любиш?», режисерка Тоня Ноябрьова.
Переможці Національного конкурсу визначаються в таких номінаціях: «Найкращий український повнометражний ігровий фільм» та «Найкращий український повнометражний документальний фільм».
Цьогоріч Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться на декількох локаціях. Зокрема, покази конкурсних та позаконкурсних програм фестивалю та індустріальні заходи відбудуться у Чернівцях. Покази ретроспективних та спеціальних програм відбудуться в Одесі в кінотеатрі Multiplex.
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Про це повідомляє Район.Культура.
Конкурс відбудеться з 19 до 26 серпня.
До програми увійшли 10 повнометражних фільмів. Зокрема, за нагороди змагатимуться ігрові та документальні стрічки.
За сюжетом фільму «Деміург», у пошуках подолання особистої кризи відомий столичний актор Петро повертається в рідне село, аби разом зі своїми односельцями створити театр, і в такий спосіб довести самому собі, на що він ще здатен.
Читайте також: Завершили зйомки фільму «Деміург» про аматорський театр у волинському селі
Окрім стрічки режисерки Ольги Семак, до переліку документальних фільмів, представлених у програмі фестивалю увійшли:
«Звідки куди», режисер Мачек Хамела;
«День Незалежності», режисер Володимир Тихий;
«Крихка пам’ять», режисер Ігор Іванько;
«Ми не згаснемо», режисерка Аліса Коваленко;
«Правило двох стін», режисер Девід Гутник.
Серед ігрових фільмів за нагороди змагатимуться:
«Валерія виходить заміж», режисер Мікаль Вінік;
«Мій карпатський дідусь», режисер Заза Буадзе;
«Сашенька», режисер Олександр Жовна;
«Ти мене любиш?», режисерка Тоня Ноябрьова.
Переможці Національного конкурсу визначаються в таких номінаціях: «Найкращий український повнометражний ігровий фільм» та «Найкращий український повнометражний документальний фільм».
Цьогоріч Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться на декількох локаціях. Зокрема, покази конкурсних та позаконкурсних програм фестивалю та індустріальні заходи відбудуться у Чернівцях. Покази ретроспективних та спеціальних програм відбудуться в Одесі в кінотеатрі Multiplex.
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