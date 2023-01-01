Документалка про сільський театр з Волині змагатиметься за нагороди Одеського кінофестивалю

Ольги Семак про сільський аматорський театр у селі Лобачівка на Волині увійшов до Національної конкурсної програми 14 Одеського міжнародного кінофестивалю.



Про це повідомляє



Конкурс відбудеться з 19 до 26 серпня.



До програми увійшли 10 повнометражних фільмів. Зокрема, за нагороди змагатимуться ігрові та документальні стрічки.



За сюжетом фільму «Деміург», у пошуках подолання особистої кризи відомий столичний актор Петро повертається в рідне село, аби разом зі своїми односельцями створити театр, і в такий спосіб довести самому собі, на що він ще здатен.



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Окрім стрічки режисерки Ольги Семак, до переліку документальних фільмів, представлених у програмі фестивалю увійшли:



«Звідки куди», режисер Мачек Хамела;

«День Незалежності», режисер Володимир Тихий;

«Крихка пам’ять», режисер Ігор Іванько;

«Ми не згаснемо», режисерка Аліса Коваленко;

«Правило двох стін», режисер Девід Гутник.

Серед ігрових фільмів за нагороди змагатимуться:



«Валерія виходить заміж», режисер Мікаль Вінік;

«Мій карпатський дідусь», режисер Заза Буадзе;

«Сашенька», режисер Олександр Жовна;

«Ти мене любиш?», режисерка Тоня Ноябрьова.

Переможці Національного конкурсу визначаються в таких номінаціях: «Найкращий український повнометражний ігровий фільм» та «Найкращий український повнометражний документальний фільм».



Цьогоріч Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться на декількох локаціях. Зокрема, покази конкурсних та позаконкурсних програм фестивалю та індустріальні заходи відбудуться у Чернівцях. Покази ретроспективних та спеціальних програм відбудуться в Одесі в кінотеатрі Multiplex.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Документальний фільм «Деміург»про сільський аматорський театр у селі Лобачівка на Волині увійшов до Національної конкурсної програми 14 Одеського міжнародного кінофестивалю.Про це повідомляє Район.Культура Конкурс відбудеться з 19 до 26 серпня.До програми увійшли 10 повнометражних фільмів. Зокрема, за нагороди змагатимуться ігрові та документальні стрічки.За сюжетом фільму «Деміург», у пошуках подолання особистої кризи відомий столичний актор Петро повертається в рідне село, аби разом зі своїми односельцями створити театр, і в такий спосіб довести самому собі, на що він ще здатен.Читайте також: Завершили зйомки фільму «Деміург» про аматорський театр у волинському селіОкрім стрічки режисерки Ольги Семак, до переліку документальних фільмів, представлених у програмі фестивалю увійшли:«Звідки куди», режисер Мачек Хамела;«День Незалежності», режисер Володимир Тихий;«Крихка пам’ять», режисер Ігор Іванько;«Ми не згаснемо», режисерка Аліса Коваленко;«Правило двох стін», режисер Девід Гутник.Серед ігрових фільмів за нагороди змагатимуться:«Валерія виходить заміж», режисер Мікаль Вінік;«Мій карпатський дідусь», режисер Заза Буадзе;«Сашенька», режисер Олександр Жовна;«Ти мене любиш?», режисерка Тоня Ноябрьова.Переможці Національного конкурсу визначаються в таких номінаціях: «Найкращий український повнометражний ігровий фільм» та «Найкращий український повнометражний документальний фільм».Цьогоріч Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться на декількох локаціях. Зокрема, покази конкурсних та позаконкурсних програм фестивалю та індустріальні заходи відбудуться у Чернівцях. Покази ретроспективних та спеціальних програм відбудуться в Одесі в кінотеатрі Multiplex.

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