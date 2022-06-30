У монастирі біля Луцька продають лавандові букети

У монастирі біля Луцька продають лавандові букети
У Жидичинському Свято-Миколаївському монастирі кожен охочий може придбати запашний букет лаванди, з місцевих квітників.

Про це повідомляють на сторінці обителі.

"Реалізовуємо букети лаванди віковічної святині... Квіти, які щоденно чують чернечу молитву", - йдеться у дописі.

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Як відомо, напередодні у монастирі відбувся традиційний майстер-клас з виготовлення лавандових композицій.

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Теги: лаванда, Україна, Волинь, Жидичин
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