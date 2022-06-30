У монастирі біля Луцька продають лавандові букети





Про це повідомляють на сторінці обителі.



"Реалізовуємо букети лаванди віковічної святині... Квіти, які щоденно чують чернечу молитву", - йдеться у дописі.



Для замовлення потрібно заповнити форму за



Як відомо, напередодні у монастирі відбувся традиційний майстер-клас з виготовлення лавандових композицій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Жидичинському Свято-Миколаївському монастирі кожен охочий може придбати запашний букет лаванди, з місцевих квітників.Про це повідомляють на сторінці обителі."Реалізовуємо букети лаванди віковічної святині... Квіти, які щоденно чують чернечу молитву", - йдеться у дописі.Для замовлення потрібно заповнити форму за ПОСИЛАННЯМ Як відомо, напередодні у монастирі відбувся традиційний майстер-клас з виготовлення лавандових композицій.

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