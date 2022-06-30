У монастирі біля Луцька продають лавандові букети
Сьогодні, 15:24
У Жидичинському Свято-Миколаївському монастирі кожен охочий може придбати запашний букет лаванди, з місцевих квітників.
Про це повідомляють на сторінці обителі.
"Реалізовуємо букети лаванди віковічної святині... Квіти, які щоденно чують чернечу молитву", - йдеться у дописі.
Для замовлення потрібно заповнити форму за ПОСИЛАННЯМ
Як відомо, напередодні у монастирі відбувся традиційний майстер-клас з виготовлення лавандових композицій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють на сторінці обителі.
"Реалізовуємо букети лаванди віковічної святині... Квіти, які щоденно чують чернечу молитву", - йдеться у дописі.
Для замовлення потрібно заповнити форму за ПОСИЛАННЯМ
Як відомо, напередодні у монастирі відбувся традиційний майстер-клас з виготовлення лавандових композицій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У монастирі біля Луцька продають лавандові букети
Сьогодні, 15:24
На російській міні підірвався воїн з Волині Ігор Паламар
Сьогодні, 14:02
ЗСУ звільнили території під Бахмутом
Сьогодні, 13:21
Медіа