У Гаазі потрощили посольство Білорусі





Як повідомляє кореспондент



Також на стінах будівлі є написи білоруською мовою. Зокрема патріотичний заклик-девіз “Живе Білорусь”, що спрямований на пробудження національно-громадянських почуттів.



Як повідомляє Omroep West, правоохоронці затримали 31-річного чоловіка, якого підозрюють у скоєному.



Поліція огородила територію та проводить розслідування.



Як повідомляли раніше, Білорусь, за словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, може розмістити на своїй території близько 8 тисяч найманців російської ПВК "Вагнер", розвиток ситуації перебуває на постійному контролі України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Гаазі цієї ночі потрощили будівлю посольства Білорусі.Як повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі, вікна в будівлі розбиті, на стінах - червоно-чорні графіті, зокрема “Лука-терорист”.Також на стінах будівлі є написи білоруською мовою. Зокрема патріотичний заклик-девіз “Живе Білорусь”, що спрямований на пробудження національно-громадянських почуттів.Як повідомляє Omroep West, правоохоронці затримали 31-річного чоловіка, якого підозрюють у скоєному.Поліція огородила територію та проводить розслідування.Як повідомляли раніше, Білорусь, за словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, може розмістити на своїй території близько 8 тисяч найманців російської ПВК "Вагнер", розвиток ситуації перебуває на постійному контролі України.

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