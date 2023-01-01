У Гаазі потрощили посольство Білорусі
Сьогодні, 02:42
У Гаазі цієї ночі потрощили будівлю посольства Білорусі.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі, вікна в будівлі розбиті, на стінах - червоно-чорні графіті, зокрема “Лука-терорист”.
Також на стінах будівлі є написи білоруською мовою. Зокрема патріотичний заклик-девіз “Живе Білорусь”, що спрямований на пробудження національно-громадянських почуттів.
Як повідомляє Omroep West, правоохоронці затримали 31-річного чоловіка, якого підозрюють у скоєному.
Поліція огородила територію та проводить розслідування.
Як повідомляли раніше, Білорусь, за словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, може розмістити на своїй території близько 8 тисяч найманців російської ПВК "Вагнер", розвиток ситуації перебуває на постійному контролі України.
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Як повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі, вікна в будівлі розбиті, на стінах - червоно-чорні графіті, зокрема “Лука-терорист”.
Також на стінах будівлі є написи білоруською мовою. Зокрема патріотичний заклик-девіз “Живе Білорусь”, що спрямований на пробудження національно-громадянських почуттів.
Як повідомляє Omroep West, правоохоронці затримали 31-річного чоловіка, якого підозрюють у скоєному.
Поліція огородила територію та проводить розслідування.
Як повідомляли раніше, Білорусь, за словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, може розмістити на своїй території близько 8 тисяч найманців російської ПВК "Вагнер", розвиток ситуації перебуває на постійному контролі України.
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