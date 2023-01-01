Окупанти готуються до нової хвилі мобілізації на півдні України
Сьогодні, 05:37
Російські загарбники готуються до нової хвилі мобілізації населення тимчасово окупованих територій півдня.
У Запорізькій так звана адміністрація створила 44 "військово-облікові столи", в яких всі громадяни призовного віку або військовослужбовці запасу будуть поставлені на облік за місцем проживання, пише УНІАН.
Як наголосили в Центрі національного спротиву, гауляйтер-зрадник Євген Балицький намагається ввести населення в оману. Він поширює маніпулятивну інформацію щодо "результативної роботи окупаційної адміністрації над офіційним оформленням та розвитком народного ополчення Запоріжжя".
"Фактично, маємо черговий злочин окупантів в регіоні, адже міжнародне право забороняє вербування чи мобілізацію населення окупованих територій", – зауважили в повідомленні.
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У Запорізькій так звана адміністрація створила 44 "військово-облікові столи", в яких всі громадяни призовного віку або військовослужбовці запасу будуть поставлені на облік за місцем проживання, пише УНІАН.
Як наголосили в Центрі національного спротиву, гауляйтер-зрадник Євген Балицький намагається ввести населення в оману. Він поширює маніпулятивну інформацію щодо "результативної роботи окупаційної адміністрації над офіційним оформленням та розвитком народного ополчення Запоріжжя".
"Фактично, маємо черговий злочин окупантів в регіоні, адже міжнародне право забороняє вербування чи мобілізацію населення окупованих територій", – зауважили в повідомленні.
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