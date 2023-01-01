Українські воїни за добу знищили ще 600 загарбників, ворожий вертоліт і 5 танків





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 230260 (+600) осіб ліквідовано,



танків ‒ 4057 (+5) од,



бойових броньованих машин ‒ 7899 (+11) од,



артилерійських систем – 4220 (+32) од,



РСЗВ – 641 (+4) од,



засобів ППО ‒ 391 (+1) од,



літаків– 315 (+0) од,



гелікоптерів – 309 (+1) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3573 (+16) од,



крилатих ракет ‒ 1264 (+3) од,



кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 6834 (+18) од,



спеціальної техніки ‒ 590 (+7) од.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу українські захисники знищили ще 600 загарбників.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 230260 (+600) осіб ліквідовано,танків ‒ 4057 (+5) од,бойових броньованих машин ‒ 7899 (+11) од,артилерійських систем – 4220 (+32) од,РСЗВ – 641 (+4) од,засобів ППО ‒ 391 (+1) од,літаків– 315 (+0) од,гелікоптерів – 309 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3573 (+16) од,крилатих ракет ‒ 1264 (+3) од,кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 6834 (+18) од,спеціальної техніки ‒ 590 (+7) од.

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