Українські воїни за добу знищили ще 600 загарбників, ворожий вертоліт і 5 танків

Українські воїни за добу знищили ще 600 загарбників, ворожий вертоліт і 5 танків
За минулу добу українські захисники знищили ще 600 загарбників.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 230260 (+600) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4057 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 7899 (+11) од,

артилерійських систем – 4220 (+32) од,

РСЗВ – 641 (+4) од,

засобів ППО ‒ 391 (+1) од,

літаків– 315 (+0) од,

гелікоптерів – 309 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3573 (+16) од,

крилатих ракет ‒ 1264 (+3) од,

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6834 (+18) од,

спеціальної техніки ‒ 590 (+7) од.

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати вороги
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