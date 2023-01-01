Українські воїни за добу знищили ще 600 загарбників, ворожий вертоліт і 5 танків
Сьогодні, 09:20
За минулу добу українські захисники знищили ще 600 загарбників.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 230260 (+600) осіб ліквідовано,
танків ‒ 4057 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 7899 (+11) од,
артилерійських систем – 4220 (+32) од,
РСЗВ – 641 (+4) од,
засобів ППО ‒ 391 (+1) од,
літаків– 315 (+0) од,
гелікоптерів – 309 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3573 (+16) од,
крилатих ракет ‒ 1264 (+3) од,
кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6834 (+18) од,
спеціальної техніки ‒ 590 (+7) од.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 230260 (+600) осіб ліквідовано,
танків ‒ 4057 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 7899 (+11) од,
артилерійських систем – 4220 (+32) од,
РСЗВ – 641 (+4) од,
засобів ППО ‒ 391 (+1) од,
літаків– 315 (+0) од,
гелікоптерів – 309 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3573 (+16) од,
крилатих ракет ‒ 1264 (+3) од,
кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6834 (+18) од,
спеціальної техніки ‒ 590 (+7) од.
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