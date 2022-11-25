Удар по Краматорську: в лікарні померла письменниця Вікторія Амеліна – кількість жертв зросла до 13

Вікторія Амеліна.



Про це повідомила громадська організація «Український ПЕН», пише



Вікторія загинула 1 липня в лікарні Мечникова у Дніпрі. У жінки було поранення, несумісне із життям. В організації уточнили, що розповідають про її загибель після того, як про це дізналися всі її рідні та з їхньої згоди.



Вікторія Амеліна 27 червня перебувала у Краматорську разом із делегацією колумбійських журналістів і письменників.



Коли вони вечеряли в ресторані Ria Lounge у центрі міста, російські окупанти завдали ракетного удару по цій будівлі, внаслідок чого Вікторія отримала тяжкі поранення.



«Найближчим часом рідні повідомлять про час і місце прощання з Вікторією у Києві та Львові. Для нас, рідних, друзів і колег Вікторії, надзвичайно важливо, щоб засновані нею культурні ініціативи тривали. Згодом ми поділимося з вами інформацією про те, як усі небайдужі зможуть підтримати справу її життя», — зазначили в ГО.



Більше про загиблу письменницю



Вікторія Амеліна — українська письменниця, членкиня Українського ПЕН. Через повномасштабну війну рф проти України вона з літа 2022 року приєдналася до правозахисної організації Truth Hounds.



Вона народилася 1 січня 1986 року у Львові. У шкільні роки переїхала з батьком до Канади, однак невдовзі вирішила повернутися до України. 2007 року здобула ступінь магістра комп’ютерних технологій із відзнакою у «Львівській політехніці». У 2005–2015 роках працювала в міжнародних технологічних компаніях.



2014 року вийшов дебютний роман Вікторії «Синдром листопаду, або Homo Compatiens». Книжка ввійшла в десятку найкращих прозових видань за версією премії «ЛітАкцент року — 2014». Наступного року роман перевидали, і він увійшов до короткого списку Премії Валерія Шевчука.



Того ж 2015 року Амеліна призупинила кар’єру в інформаційних технологіях, щоб присвятити себе письменницькій роботі. У 2016 році вийшла її перша дитяча книжка «Хтось, або Водяне Серце». Наступна її книжка для дітей «Е-е-есторії екскаватора Еки»побачила світ у 2021 році.



У 2017 році у «Видавництві Старого Лева» вийшов друком другий роман Вікторії «Дім для Дома». Книжка ввійшла до коротких списків національних та міжнародних премій: «ЛітАкцент року — 2017», Премії міста літератури ЮНЕСКО, Європейської літературної премії. Запорізька книжкова толока назвала «Дім для Дома» найкращою прозовою книжкою року.



Тексти Вікторії Амеліної публікувались у перекладах польською, чеською, німецькою, нідерландською та англійською мовами. Нещодавно роман «Дім для Дома» переклали іспанською мовою.



У 2021 році Вікторія стала лавреаткою літературної Премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського. Того ж року заснувала Нью-Йоркський літературний фестиваль, що відбувався в селищі Нью-Йорк у Бахмутському районі Донецької області.



У Truth Hounds із 2022 року жінка працювала як документаторка воєнних злочинів на деокупованих територіях на сході, півдні та півночі України, зокрема в Капитолівці на Ізюмщині, де знайшла щоденник убитого росіянами письменника Володимира Вакуленка.



Водночас Вікторія розпочала роботу над своєю першою нон-фікшн книжкою англійською мовою War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War, яка незабаром має вийти друком за кордоном. У цій книжці Вікторія розповіла про українських жінок, які документують воєнні злочини, та їхнє життя під час війни.



Також письменниця займалася активною адвокаційною роботою: зверталася до урядів інших країн про надання зброї Україні, а також вимагала справедливості та створення спеціального міжнародного трибуналу для всіх винуватців російських воєнних злочинів проти України, говорила про спільну антиколоніальну боротьбу українців та інших народів світу.



Обстріл Краматорська



27 червня російська армія відкрила вогонь по Краматорську Донецької області, завдавши двох ракетних ударів: один — по кафе в центрі міста, другий — по приватному сектору села Біленьке під Краматорськом.



Унаслідок атаки загинуло 12 людей, ще 65 — поранено внаслідок російської атаки на Краматорськ. На місці обстрілу й далі працюють правоохоронці й рятувальники.



За уточненими даними, російські війська вдарили по Краматорську ракетами «Іскандер». Серед загиблих — 17-річна дівчина й 14-річні сестри. Також поранено восьмимісячного малюка, загрози його життю немає.



За даними BBC, під час обстрілу центру Краматорська поранення отримали троє громадян Колумбії: колумбійський депутат і засновник Aquanta Ucraina Серхіо Харамільйо, письменник Ектор Абад і журналістка Каталіна Ґомес. Вони отримали легкі поранення. Президент Колумбії Ґуставо Петро повідомив, що через це МЗС країни вручить росії дипломатичну ноту протесту.



Іноземні журналісти, які відвідували знищене росіянами кафе у Краматорську в день атаки, розповіли, що в цей заклад ходять усі: місцеві жителі, волонтери, а також військовослужбовці.



Служба безпеки України затримала агента спецслужб росії, який скоригував ракетний удар по кафе. Чоловікові повідомили про підозру в державній зраді, йому загрожує 15 років за ґратами або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість загиблих унаслідок ракетних ударів російсько-окупаційних військ по Краматорську 27 червня зросла до 13 людей — у лікарні загинула українська письменницяПро це повідомила громадська організація «Український ПЕН», пише Громадське Вікторія загинула 1 липня в лікарні Мечникова у Дніпрі. У жінки було поранення, несумісне із життям. В організації уточнили, що розповідають про її загибель після того, як про це дізналися всі її рідні та з їхньої згоди.Вікторія Амеліна 27 червня перебувала у Краматорську разом із делегацією колумбійських журналістів і письменників.Коли вони вечеряли в ресторані Ria Lounge у центрі міста, російські окупанти завдали ракетного удару по цій будівлі, внаслідок чого Вікторія отримала тяжкі поранення.«Найближчим часом рідні повідомлять про час і місце прощання з Вікторією у Києві та Львові. Для нас, рідних, друзів і колег Вікторії, надзвичайно важливо, щоб засновані нею культурні ініціативи тривали. Згодом ми поділимося з вами інформацією про те, як усі небайдужі зможуть підтримати справу її життя», — зазначили в ГО.Вікторія Амеліна — українська письменниця, членкиня Українського ПЕН. Через повномасштабну війну рф проти України вона з літа 2022 року приєдналася до правозахисної організації Truth Hounds.Вона народилася 1 січня 1986 року у Львові. У шкільні роки переїхала з батьком до Канади, однак невдовзі вирішила повернутися до України. 2007 року здобула ступінь магістра комп’ютерних технологій із відзнакою у «Львівській політехніці». У 2005–2015 роках працювала в міжнародних технологічних компаніях.2014 року вийшов дебютний роман Вікторії «Синдром листопаду, або Homo Compatiens». Книжка ввійшла в десятку найкращих прозових видань за версією премії «ЛітАкцент року — 2014». Наступного року роман перевидали, і він увійшов до короткого списку Премії Валерія Шевчука.Того ж 2015 року Амеліна призупинила кар’єру в інформаційних технологіях, щоб присвятити себе письменницькій роботі. У 2016 році вийшла її перша дитяча книжка «Хтось, або Водяне Серце». Наступна її книжка для дітей «Е-е-есторії екскаватора Еки»побачила світ у 2021 році.У 2017 році у «Видавництві Старого Лева» вийшов друком другий роман Вікторії «Дім для Дома». Книжка ввійшла до коротких списків національних та міжнародних премій: «ЛітАкцент року — 2017», Премії міста літератури ЮНЕСКО, Європейської літературної премії. Запорізька книжкова толока назвала «Дім для Дома» найкращою прозовою книжкою року.Тексти Вікторії Амеліної публікувались у перекладах польською, чеською, німецькою, нідерландською та англійською мовами. Нещодавно роман «Дім для Дома» переклали іспанською мовою.У 2021 році Вікторія стала лавреаткою літературної Премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського. Того ж року заснувала Нью-Йоркський літературний фестиваль, що відбувався в селищі Нью-Йорк у Бахмутському районі Донецької області.У Truth Hounds із 2022 року жінка працювала як документаторка воєнних злочинів на деокупованих територіях на сході, півдні та півночі України, зокрема в Капитолівці на Ізюмщині, де знайшла щоденник убитого росіянами письменника Володимира Вакуленка.Водночас Вікторія розпочала роботу над своєю першою нон-фікшн книжкою англійською мовою War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War, яка незабаром має вийти друком за кордоном. У цій книжці Вікторія розповіла про українських жінок, які документують воєнні злочини, та їхнє життя під час війни.Також письменниця займалася активною адвокаційною роботою: зверталася до урядів інших країн про надання зброї Україні, а також вимагала справедливості та створення спеціального міжнародного трибуналу для всіх винуватців російських воєнних злочинів проти України, говорила про спільну антиколоніальну боротьбу українців та інших народів світу.27 червня російська армія відкрила вогонь по Краматорську Донецької області, завдавши двох ракетних ударів: один — по кафе в центрі міста, другий — по приватному сектору села Біленьке під Краматорськом.Унаслідок атаки загинуло 12 людей, ще 65 — поранено внаслідок російської атаки на Краматорськ. На місці обстрілу й далі працюють правоохоронці й рятувальники.За уточненими даними, російські війська вдарили по Краматорську ракетами «Іскандер». Серед загиблих — 17-річна дівчина й 14-річні сестри. Також поранено восьмимісячного малюка, загрози його життю немає.За даними BBC, під час обстрілу центру Краматорська поранення отримали троє громадян Колумбії: колумбійський депутат і засновник Aquanta Ucraina Серхіо Харамільйо, письменник Ектор Абад і журналістка Каталіна Ґомес. Вони отримали легкі поранення. Президент Колумбії Ґуставо Петро повідомив, що через це МЗС країни вручить росії дипломатичну ноту протесту.Іноземні журналісти, які відвідували знищене росіянами кафе у Краматорську в день атаки, розповіли, що в цей заклад ходять усі: місцеві жителі, волонтери, а також військовослужбовці.Служба безпеки України затримала агента спецслужб росії, який скоригував ракетний удар по кафе. Чоловікові повідомили про підозру в державній зраді, йому загрожує 15 років за ґратами або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

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