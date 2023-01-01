За Незалежність України віддав своє життя 22-річний Герой з Луцька Віталій Ланшин

Віталій Ланшин.



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"Колектив Волинського краєзнавчого музею висловлює щирі співчуття колезі Людмилі Ланшиній з приводу втрати сина. Ланшин Віталій Сергійович, 22 роки, загинув за нашу свободу та незалежність", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що чин похорону відбудеться 21 грудня, о 10.30. год. в Луцькому Кафедральному соборі Святої Трійці.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув 22-річний Герой з ЛуцькаПро це повідомили на сторінці Волинського краєзнавчого музею."Колектив Волинського краєзнавчого музею висловлює щирі співчуття колезі Людмилі Ланшиній з приводу втрати сина. Ланшин Віталій Сергійович, 22 роки, загинув за нашу свободу та незалежність", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що чин похорону відбудеться 21 грудня, о 10.30. год. в Луцькому Кафедральному соборі Святої Трійці.

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