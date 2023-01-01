За Незалежність України віддав своє життя 22-річний Герой з Луцька Віталій Ланшин
Сьогодні, 12:23
На війні загинув 22-річний Герой з Луцька Віталій Ланшин.
Про це повідомили на сторінці Волинського краєзнавчого музею.
"Колектив Волинського краєзнавчого музею висловлює щирі співчуття колезі Людмилі Ланшиній з приводу втрати сина. Ланшин Віталій Сергійович, 22 роки, загинув за нашу свободу та незалежність", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що чин похорону відбудеться 21 грудня, о 10.30. год. в Луцькому Кафедральному соборі Святої Трійці.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили на сторінці Волинського краєзнавчого музею.
"Колектив Волинського краєзнавчого музею висловлює щирі співчуття колезі Людмилі Ланшиній з приводу втрати сина. Ланшин Віталій Сергійович, 22 роки, загинув за нашу свободу та незалежність", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що чин похорону відбудеться 21 грудня, о 10.30. год. в Луцькому Кафедральному соборі Святої Трійці.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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