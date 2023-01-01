За Незалежність України віддав своє життя 22-річний Герой з Луцька Віталій Ланшин

За Незалежність України віддав своє життя 22-річний Герой з Луцька Віталій Ланшин
На війні загинув 22-річний Герой з Луцька Віталій Ланшин.

Про це повідомили на сторінці Волинського краєзнавчого музею.

"Колектив Волинського краєзнавчого музею висловлює щирі співчуття колезі Людмилі Ланшиній з приводу втрати сина. Ланшин Віталій Сергійович, 22 роки, загинув за нашу свободу та незалежність", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що чин похорону відбудеться 21 грудня, о 10.30. год. в Луцькому Кафедральному соборі Святої Трійці.
За Незалежність України віддав своє життя 22-річний Герой з Луцька Віталій Ланшин

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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