Слідчі Нацполіції оголосили про підозру російському військовому, який розстріляв беззбройного чоловіка на Київщині та кинув вмирати.Про це в телеграмі повідомляє Нацполіція.В березні 2022 року під час окупації Київщини військовослужбовець рф розстріляв 60-річного цивільного мешканця с. Козаровичі. Чоловік доглядав за домашнім господарством й не мав зброї.Чоловік вижив, але отримав поранення ноги: куля пройшла наскрізь, в результаті чого відкрилась сильна кровотеча. На щастя, першу допомогу надав сусід, який мав медичну підготовку.В ході слідчого експерименту за участі одного з військовополонених 83-ї окремої ДШБ зс рф було встановлено окупанта, який розстріляв беззбройного селянина.Ним виявився 25-річний єфрейтор, стрілець-оператор четвертої десантно-штурмової роти вищезгаданої бригади.Досудове розслідування відносно інших солдатів його роти, в тому числі полонених, триває.Нагадаємо,далекого космічного зв’язку армії рф.