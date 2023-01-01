Окупант на Київщині розстріляв беззбройну людину і кинув вмирати
Сьогодні, 12:33
Слідчі Нацполіції оголосили про підозру російському військовому, який розстріляв беззбройного чоловіка на Київщині та кинув вмирати.
Про це в телеграмі повідомляє Нацполіція.
В березні 2022 року під час окупації Київщини військовослужбовець рф розстріляв 60-річного цивільного мешканця с. Козаровичі. Чоловік доглядав за домашнім господарством й не мав зброї.
Чоловік вижив, але отримав поранення ноги: куля пройшла наскрізь, в результаті чого відкрилась сильна кровотеча. На щастя, першу допомогу надав сусід, який мав медичну підготовку.
В ході слідчого експерименту за участі одного з військовополонених 83-ї окремої ДШБ зс рф було встановлено окупанта, який розстріляв беззбройного селянина.
Ним виявився 25-річний єфрейтор, стрілець-оператор четвертої десантно-штурмової роти вищезгаданої бригади.
Досудове розслідування відносно інших солдатів його роти, в тому числі полонених, триває.
Нагадаємо, ЗСУ вразили центр далекого космічного зв’язку армії рф.
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Про це в телеграмі повідомляє Нацполіція.
В березні 2022 року під час окупації Київщини військовослужбовець рф розстріляв 60-річного цивільного мешканця с. Козаровичі. Чоловік доглядав за домашнім господарством й не мав зброї.
Чоловік вижив, але отримав поранення ноги: куля пройшла наскрізь, в результаті чого відкрилась сильна кровотеча. На щастя, першу допомогу надав сусід, який мав медичну підготовку.
В ході слідчого експерименту за участі одного з військовополонених 83-ї окремої ДШБ зс рф було встановлено окупанта, який розстріляв беззбройного селянина.
Ним виявився 25-річний єфрейтор, стрілець-оператор четвертої десантно-штурмової роти вищезгаданої бригади.
Досудове розслідування відносно інших солдатів його роти, в тому числі полонених, триває.
Нагадаємо, ЗСУ вразили центр далекого космічного зв’язку армії рф.
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