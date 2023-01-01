Війна обірвала життя багатодітного батька з Волині
Сьогодні, 12:59
У боях із російськими загарбниками на Запоріжжі загинув мешканець села Дідичі, багатодітний батько Микола Сосницький.
Про це у фейсбуці повідомила Олицька селищна рада.
«І знову страшна звістка надійшла у нашу громаду. Зі скорботою та невимовним болем повідомляємо про смерть Захисника України. Загинув військовослужбовець Микола Леонідович Сосницький, житель села Дідичі, 1975 р. н., багатодітний батько, хороший чоловік, добрий дідусь», - зазначили в селищній раді.
Захисник України, старший солдат став на захист України, боронив рідну землю від російських окупантів, боровся за свободу та незалежність Батьківщини.
Загинув Герой 18 грудня 2023 року в результаті мінометного обстрілу. Внаслідок вогневого ураження отримав поранення, несумісне з життям під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України. Його життя обірвалося в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
«Самовідданість, мужність, героїзм Миколи є прикладом для нас усіх, нагадуючи нам про важливість відстоювати нашу рідну землю. Відвага і самопожертва Героя неоціненні, найвища цінність віддати своє життя за свою Батьківщину, захищаючи нас від російського окупанта. Висловлюємо щирі співчуття дружині, дітям, внукам, рідним та близьким загиблого воїна. Розділяємо разом з Вами біль втрати, сумуємо разом з Вами. Навіки пам’ять про Захисника України буде жити у наших серцях та вічним болем залишиться в душах рідних і близьких людей. Світла та вічна пам’ять Герою! Слава Україні! Героям Слава!» - повідомили у громаді
Про чин прощання та поховання повідомлять згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомила Олицька селищна рада.
«І знову страшна звістка надійшла у нашу громаду. Зі скорботою та невимовним болем повідомляємо про смерть Захисника України. Загинув військовослужбовець Микола Леонідович Сосницький, житель села Дідичі, 1975 р. н., багатодітний батько, хороший чоловік, добрий дідусь», - зазначили в селищній раді.
Захисник України, старший солдат став на захист України, боронив рідну землю від російських окупантів, боровся за свободу та незалежність Батьківщини.
Загинув Герой 18 грудня 2023 року в результаті мінометного обстрілу. Внаслідок вогневого ураження отримав поранення, несумісне з життям під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України. Його життя обірвалося в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
«Самовідданість, мужність, героїзм Миколи є прикладом для нас усіх, нагадуючи нам про важливість відстоювати нашу рідну землю. Відвага і самопожертва Героя неоціненні, найвища цінність віддати своє життя за свою Батьківщину, захищаючи нас від російського окупанта. Висловлюємо щирі співчуття дружині, дітям, внукам, рідним та близьким загиблого воїна. Розділяємо разом з Вами біль втрати, сумуємо разом з Вами. Навіки пам’ять про Захисника України буде жити у наших серцях та вічним болем залишиться в душах рідних і близьких людей. Світла та вічна пам’ять Герою! Слава Україні! Героям Слава!» - повідомили у громаді
Про чин прощання та поховання повідомлять згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Рада легалізувала медичний канабіс в Україні
Сьогодні, 13:13
Війна обірвала життя багатодітного батька з Волині
Сьогодні, 12:59
Окупант на Київщині розстріляв беззбройну людину і кинув вмирати
Сьогодні, 12:33