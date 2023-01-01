Війна обірвала життя багатодітного батька з Волині

Війна обірвала життя багатодітного батька з Волині
У боях із російськими загарбниками на Запоріжжі загинув мешканець села Дідичі, багатодітний батько Микола Сосницький.

Про це у фейсбуці повідомила Олицька селищна рада.

«І знову страшна звістка надійшла у нашу громаду. Зі скорботою та невимовним болем повідомляємо про смерть Захисника України. Загинув військовослужбовець Микола Леонідович Сосницький, житель села Дідичі, 1975 р. н., багатодітний батько, хороший чоловік, добрий дідусь», - зазначили в селищній раді.
Війна обірвала життя багатодітного батька з Волині

Захисник України, старший солдат став на захист України, боронив рідну землю від російських окупантів, боровся за свободу та незалежність Батьківщини.

Загинув Герой 18 грудня 2023 року в результаті мінометного обстрілу. Внаслідок вогневого ураження отримав поранення, несумісне з життям під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України. Його життя обірвалося в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

«Самовідданість, мужність, героїзм Миколи є прикладом для нас усіх, нагадуючи нам про важливість відстоювати нашу рідну землю. Відвага і самопожертва Героя неоціненні, найвища цінність віддати своє життя за свою Батьківщину, захищаючи нас від російського окупанта. Висловлюємо щирі співчуття дружині, дітям, внукам, рідним та близьким загиблого воїна. Розділяємо разом з Вами біль втрати, сумуємо разом з Вами. Навіки пам’ять про Захисника України буде жити у наших серцях та вічним болем залишиться в душах рідних і близьких людей. Світла та вічна пам’ять Герою! Слава Україні! Героям Слава!» - повідомили у громаді

Про чин прощання та поховання повідомлять згодом.


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Теги: загиблі, війна
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