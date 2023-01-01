Рада легалізувала медичний канабіс в Україні
Сьогодні, 13:13
Верховна Рада 248-ма голосами за схвалила закон про легалізацію медичного канабісу в Україні.
Про це народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.
Він уточнив, що ухвалення закону "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни" (№7457) підтримали 248 парламентаріїв.
Мета документа – розширити доступ пацієнтів до лікування препаратами на основі медичного канабісу. Закон дозволяє лікуватися відповідними препаратами військовослужбовцям, які страждають на ПТСР, мають тривожні розлади, а також пацієнтам з епілепсією, онкохворим і паліативним хворим, що страждають від хронічного болю.
Згідно з законом Кабінет міністрів має перемістити медичний канабіс у Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з таблиці 1 (заборонених до обігу препаратів) до таблиці 2 (дозволених під жорстким контролем).
Документ також дозволяє імпортувати субстанції, зареєстроваі як лікарські засоби. Тож пацієнтам не доведеться чекати, поки ліки виготовлять в Україні, вони зможуть отримати препарати майже відразу за рахунок імпорту.
Заклади охорони здоров'я всіх форм власності та фізичні особи – підприємці, які мають ліцензію на провадження медичної практики, матимуть змогу купувати, перевозити, зберігати, відпускати, використовувати та знищувати наркотичні засоби.
Діяльність із використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у науковій, науково-технічній та освітній діяльності дозволятиметься юридичним особам усіх форм власності за наявності в них ліцензії.
Лікарі матимуть право виписувати препарати з канабісом. Відпуск таких ліків буде здійснюватися виключно за рецептом. Натомість люди, які мають рецепт від лікаря і документ, що підтверджує діагноз, зможуть в’їжджати в Україну або виїжджати за кордон із препаратами на основі канабісу в невеликій кількості.
Відсоток вмісту концентрації тетрагідроканабінолу у сухій масі канабісу для медичних цілей визначатиметься урядом. Лабораторний контроль ТГК проводитиметься виключно у державних спеціалізованих лабораторіях Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Державної прикордонної служби, Міністерства юстиції, Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Контролюватиме вирощування та обіг медичного канабісу Національна поліція.
Водночас забороняється реалізація рослин канабісу та продуктів їхньої переробки з будь-яким вмістом тетрагідроканнабінолу для рекреаційного вживання.
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Про це народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.
Він уточнив, що ухвалення закону "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни" (№7457) підтримали 248 парламентаріїв.
Мета документа – розширити доступ пацієнтів до лікування препаратами на основі медичного канабісу. Закон дозволяє лікуватися відповідними препаратами військовослужбовцям, які страждають на ПТСР, мають тривожні розлади, а також пацієнтам з епілепсією, онкохворим і паліативним хворим, що страждають від хронічного болю.
Згідно з законом Кабінет міністрів має перемістити медичний канабіс у Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з таблиці 1 (заборонених до обігу препаратів) до таблиці 2 (дозволених під жорстким контролем).
Документ також дозволяє імпортувати субстанції, зареєстроваі як лікарські засоби. Тож пацієнтам не доведеться чекати, поки ліки виготовлять в Україні, вони зможуть отримати препарати майже відразу за рахунок імпорту.
Заклади охорони здоров'я всіх форм власності та фізичні особи – підприємці, які мають ліцензію на провадження медичної практики, матимуть змогу купувати, перевозити, зберігати, відпускати, використовувати та знищувати наркотичні засоби.
Діяльність із використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у науковій, науково-технічній та освітній діяльності дозволятиметься юридичним особам усіх форм власності за наявності в них ліцензії.
Лікарі матимуть право виписувати препарати з канабісом. Відпуск таких ліків буде здійснюватися виключно за рецептом. Натомість люди, які мають рецепт від лікаря і документ, що підтверджує діагноз, зможуть в’їжджати в Україну або виїжджати за кордон із препаратами на основі канабісу в невеликій кількості.
Відсоток вмісту концентрації тетрагідроканабінолу у сухій масі канабісу для медичних цілей визначатиметься урядом. Лабораторний контроль ТГК проводитиметься виключно у державних спеціалізованих лабораторіях Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Державної прикордонної служби, Міністерства юстиції, Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Контролюватиме вирощування та обіг медичного канабісу Національна поліція.
Водночас забороняється реалізація рослин канабісу та продуктів їхньої переробки з будь-яким вмістом тетрагідроканнабінолу для рекреаційного вживання.
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