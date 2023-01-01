Протоієрей РПЦ із Криму постачає ударні дрони російським окупантам, – СБУ

Протоієрей РПЦ із Криму постачає ударні дрони російським окупантам, – СБУ
СБУ повідомила про підозру протоієрею РПЦ із Криму, який займається постачанням ударних дронів окупантам.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки зібрала доказову базу на протоієрея Дмитра Кроткова – керівника військового відділу «Кримської митрополії» РПЦ, який сприяє збройній агресії рф.

Перебуваючи на тимчасово захопленому півострові, він організував збір коштів на потреби окупаційних угруповань, що воюють проти Сил оборони України.

За даними слідства, «благодійні внески» надходять на рахунки так званого «спеціального гуманітарного центру» місцевої громади РПЦ, який очолив Кротков.

Одержані таким чином гроші фігурант використовує для оптової закупівлі ударних дронів, тепловізорів, портативних радіостанцій та антидронових рушниць.

Встановлено, що придбану продукцію Кротков особисто відвозив підрозділам російських військ, дислокованим на передовій у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

Також під час перебування на лінії фронту він разом з іншими кліриками РПЦ освячував бойову техніку окупантів та «благословляв» їх на вбивства українців.

Крім того, у червні цього року після підриву рашистами Каховської ГЕС Кротков приїздив до постраждалих районів лівобережжя Херсонщини.

Там він «проповідував» кремлівські наративи щодо «причин» надзвичайної події і тим самим намагався штучно дискредитувати українських захисників.

Через свою публічну активність на користь країни-агресора Кротков є частим гостем у телеефірах російського пропагандиста Соловйова. Як встановило розслідування, фігурант підтримав російських загарбників ще під час захоплення Криму.

Тоді він був настоятелем храму УПЦ (МП) у Сімферополі й разом з окупантами намагався блокувати бригаду берегової оборони ЗСУ у селі Перевальне.

За даними слідства, клірик у гучномовець закликав українських захисників здатися і перейти на бік ворога.

За це він отримав «посаду» у так званій Кримській митрополії РПЦ.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Дмитру Кроткову про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Оскільки зловмисник переховується на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи, щоб притягнути його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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Теги: Росія, Україна, війна, СБУ
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