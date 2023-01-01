У Луцьку рідним воїнів, які захищали Незалежність України, вручили їхні посмертні нагороди
Сьогодні, 13:50
У Луцькій міській раді посмертно нагородили жителів громади, які захищали Незалежність України.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Луцький міський голова Ігор Поліщук зустрівся з рідними військовослужбовців, які віддали своє життя у війні з російськими загарбниками. Очільник громади висловив співчуття членам сімей загиблих захисників і запевнив, що Луцька громада завжди пам’ятатиме про їхній подвиг.
Разом із заступником начальника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки – начальником відділення рекрутингу та комплектування Луцького ОМТЦК та СП підполковником Олександром Фурманом Ігор Поліщук вручив родичам загиблих захисників державні нагороди.
Відповідно до Указу Президента України “Про відзначення державними нагородами” за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено солдата Єремія Максима Ністоровича (посмертно). Орден отримав батько – Ністер Іванович.
Орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено солдата Баглайчука Артема Дмитровича (посмертно). Орден вручено брату – Андрію Дмитровичу.
Орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено солдата Шевчука Ігоря Володимировича (посмертно). Орден отримав дядько військовослужбовця – Василь Григорович.
Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено молодшого лейтенанта Черевка Андрія Володимировича (посмертно). Нагороду вручено сину – Роману.
Нагрудним знаком “66-ма окрема механізована бригада Сухопутних військ“ нагороджено солдата Тюріна Андрія Олександровича (посмертно). Відзнаку присвоєно за особисту мужність в умовах, пов’язаних із ризиком для життя під час заходів із стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій і Луганській областях.
Нагрудний знак та лист командира військової частини А7014 імені князя Мстислава Хороброго полковника Юрія Дворського отримала мати – Євгенія Антонівна.
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Луцький міський голова Ігор Поліщук зустрівся з рідними військовослужбовців, які віддали своє життя у війні з російськими загарбниками. Очільник громади висловив співчуття членам сімей загиблих захисників і запевнив, що Луцька громада завжди пам’ятатиме про їхній подвиг.
Разом із заступником начальника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки – начальником відділення рекрутингу та комплектування Луцького ОМТЦК та СП підполковником Олександром Фурманом Ігор Поліщук вручив родичам загиблих захисників державні нагороди.
Відповідно до Указу Президента України “Про відзначення державними нагородами” за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено солдата Єремія Максима Ністоровича (посмертно). Орден отримав батько – Ністер Іванович.
Орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено солдата Баглайчука Артема Дмитровича (посмертно). Орден вручено брату – Андрію Дмитровичу.
Орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено солдата Шевчука Ігоря Володимировича (посмертно). Орден отримав дядько військовослужбовця – Василь Григорович.
Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено молодшого лейтенанта Черевка Андрія Володимировича (посмертно). Нагороду вручено сину – Роману.
Нагрудним знаком “66-ма окрема механізована бригада Сухопутних військ“ нагороджено солдата Тюріна Андрія Олександровича (посмертно). Відзнаку присвоєно за особисту мужність в умовах, пов’язаних із ризиком для життя під час заходів із стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій і Луганській областях.
Нагрудний знак та лист командира військової частини А7014 імені князя Мстислава Хороброго полковника Юрія Дворського отримала мати – Євгенія Антонівна.
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