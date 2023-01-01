У Луцьку рідним воїнів, які захищали Незалежність України, вручили їхні посмертні нагороди

У Луцькій міській раді посмертно нагородили жителів громади, які захищали Незалежність України.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Луцький міський головазустрівся з рідними військовослужбовців, які віддали своє життя у війні з російськими загарбниками. Очільник громади висловив співчуття членам сімей загиблих захисників і запевнив, що Луцька громада завжди пам’ятатиме про їхній подвиг.Разом із заступником начальника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки – начальником відділення рекрутингу та комплектування Луцького ОМТЦК та СП підполковникомІгор Поліщук вручив родичам загиблих захисників державні нагороди.Відповідно до Указу Президента України “Про відзначення державними нагородами” за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено солдата(посмертно). Орден отримав батько –Орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено солдата(посмертно). Орден вручено брату –Орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено солдатаВолодимировича (посмертно). Орден отримав дядько військовослужбовця –Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено молодшого лейтенанта(посмертно). Нагороду вручено сину –Нагрудним знаком “66-ма окрема механізована бригада Сухопутних військ“ нагороджено солдата(посмертно). Відзнаку присвоєно за особисту мужність в умовах, пов’язаних із ризиком для життя під час заходів із стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій і Луганській областях.Нагрудний знак та лист командира військової частини А7014 імені князя Мстислава Хороброго полковникаотримала мати –