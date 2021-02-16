Мешканці Прилуцького отримали рахунки від «Луцькспецкомунтрансу» за вивіз сміття, якого не було

Мешканці села Прилуцьке Луцької міської територіальної громади під Новий рік отримали «подарунки» від «Луцькспецкомунтрансу» - квитанції із боргом за оплату послуг із вивезення сміття, які фактично не надавалися.Про церозповіла мешканка ПрилуцькогоЗ її слів, в середу, 20 грудня, повернувшись ввечері з роботи, у вхідних дверях вона знайшла рахунок від «Луцькспецкомунтрансу» за житлово-комунальні послуги на суму 1948 гривень. Це при тому, що, як стверджує жінка, її родина не користується послугами цього підприємства, адже сміття компостує та спалює у твердопаливному котлі.В платіжному документі, де, до речі, вказано, що рахунок має бути сплачений до 20 грудня, немає даних отримувача, лише адреса.«Тобто не знаючи мене, і це логічно, бо я не укладала договір із «Луцькспецкомунтрансом», мені просто написали, що дані ПІБ відсутні, але борг нарахували просто за адресою», - каже пані Ірина.Згідно роздрукованих нарахувань з червня 2022 до грудня 2023 років, які прилучанка отримала в абонентському відділі спецкомунтрансу, у вартість послуги входять абонплата, яка змінювалась протягом цього часу із 4,13 грн до 4,54 гривні на місяць, та показник «поводження з побутовими відходами за нормою», який теж змінний і залежить від кількості приписаних у будинку людей. Приміром, у червні 2022-го тариф складав 29,72 грн на одну особу, з січня по липень 2023-го - 39,65 грн, у серпні - 43,43 грн з людини, а з жовтня і донині 28,72 грн.«Мені жодного разу ніхто не казав і не попередив, що буде нараховуватися борг», - наголошує прилучанка.В абонентському відділі «Луцькспецкомунтрансу» стверджують, що нарахування здійснене законно – згідно публічного договору про надання послуг з поводження з побутовими відходами, який опублікований на сайті Луцької міської ради 27 січня 2022 року.«35 сіл приєднали до Луцька і дали нам вказівку обслуговувати їх та надавати послуги. Усі будинки згідно зареєстрованих людей включили в нарахування. У 2022 році опублікували публічний договір, але оскільки почалися бойові дії, включили в нарахування з 1 червня 2022 року», - пояснили в «Луцькспецкомунтрансі».В абонентському відділі також сказали, що мешканці повинні були відслідковувати повідомлення в ЗМІ, читати дошки оголошень про зміни у вивезенні сміття.Мешканець Прилуцькогорозповів Інформаційному агентству ВолиньPost, що така ж ситуація у нього була минулого року.«Сума була в межах 300-400 гривень. Я їздив туди на Дубнівську в «Луцькспецкомунтранс», але це нічого не дало. В тому публічному договорі все так розписано, що хочеш-не хочеш, а мусиш платити», - розповів прилучанин.У публічному договорі про надання послуг з поводження з побутовими відходами йдеться про те, що договори між мешканцями будинків вважаються укладеними, якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту, тобто із 27 січня 2022 року, співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали відповідний договір з виконавцем комунальної послуги або ж власники індивідуальних (садибних) житлових будинків не вчинили дії щодо відключення (відмови) від комунальної послуги.Крім того, є ще такий пункт: «у зв’язку з тим, що даний Договір є договором приєднання, його умови не підлягають узгодженню зі стороною, що приєднується (споживачем)», тобто він зобов’язує мешканців платити за послугу «Луцькспецкомунтрансу» незалежно від того уклали вони договір чи ні.