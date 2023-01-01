Навіки 31: на Волині попрощалися із Героєм Володимиром Ковальчуком
Сьогодні, 14:21
У селі Височне колишнього Ратнівського району на Волині провели в останню дорогу військовослужбовця Володимира Ковальчука.
Про це повідомляє у фейсбуці Православна Ратнівщина.
У селі Височне відбувся чин поховання воїна Володимира Ковальчука.
Очолив заупокійне богослужіння духівник Гірниківського благочиння - протоієрей Богдан (Кортеліси), якому співслужили священики із сусідніх сіл та настоятель храму.
«Добрий, світлий спомин про покійного захисника нашої Батьківщини назавжди залишиться у пам'яті рідних, друзів, усіх, хто знав його, любив та шанував. Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі. Нехай душа загиблого воїна знайде вічний спокій…» - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє у фейсбуці Православна Ратнівщина.
У селі Височне відбувся чин поховання воїна Володимира Ковальчука.
Очолив заупокійне богослужіння духівник Гірниківського благочиння - протоієрей Богдан (Кортеліси), якому співслужили священики із сусідніх сіл та настоятель храму.
«Добрий, світлий спомин про покійного захисника нашої Батьківщини назавжди залишиться у пам'яті рідних, друзів, усіх, хто знав його, любив та шанував. Сумуємо разом із Вами, низько схиляємо голови у скорботі. Нехай душа загиблого воїна знайде вічний спокій…» - йдеться у повідомленні.
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