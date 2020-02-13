Операція «Маячок»: у Луцьку перевіряли, як водії пропускають спецтранспорт. ФОТО

21 грудня у Луцьку рятувальники разом з патрульними поліцейськими взяли участь у спеціальній операції «Маячок»: перевіряли, чи пропускають водії автомобілі екстреного реагування із увімкненими спецсигналами.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Пожежний автомобіль і екіпажі патрульних поліцейських вирушили найбільш завантаженими транспортом вулицями обласного центру.Як показали результати спецоперації, під час слідування техніки екстрених служб більшість водіїв поступалися дорогою. Прикро, що менш дисциплінованими були пішоходи – деякі громадяни переходили дорогу просто перед спецтехнікою.Працівники патрульної поліції провели бесіди з водіями та пішоходами, які вчасно не надали перевагу в русі спецтранспорту, аби запобігти таким випадкам у майбутньому, коли техніка й справді прямуватиме за тривожними викликами.