Операція «Маячок»: у Луцьку перевіряли, як водії пропускають спецтранспорт. ФОТО

Операція «Маячок»: у Луцьку перевіряли, як водії пропускають спецтранспорт. ФОТО
21 грудня у Луцьку рятувальники разом з патрульними поліцейськими взяли участь у спеціальній операції «Маячок»: перевіряли, чи пропускають водії автомобілі екстреного реагування із увімкненими спецсигналами.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Пожежний автомобіль і екіпажі патрульних поліцейських вирушили найбільш завантаженими транспортом вулицями обласного центру.

Як показали результати спецоперації, під час слідування техніки екстрених служб більшість водіїв поступалися дорогою. Прикро, що менш дисциплінованими були пішоходи – деякі громадяни переходили дорогу просто перед спецтехнікою.
Операція «Маячок»: у Луцьку перевіряли, як водії пропускають спецтранспорт. ФОТО

Працівники патрульної поліції провели бесіди з водіями та пішоходами, які вчасно не надали перевагу в русі спецтранспорту, аби запобігти таким випадкам у майбутньому, коли техніка й справді прямуватиме за тривожними викликами.
Операція «Маячок»: у Луцьку перевіряли, як водії пропускають спецтранспорт. ФОТО
Операція «Маячок»: у Луцьку перевіряли, як водії пропускають спецтранспорт. ФОТО
Операція «Маячок»: у Луцьку перевіряли, як водії пропускають спецтранспорт. ФОТО
Операція «Маячок»: у Луцьку перевіряли, як водії пропускають спецтранспорт. ФОТО
Операція «Маячок»: у Луцьку перевіряли, як водії пропускають спецтранспорт. ФОТО
Операція «Маячок»: у Луцьку перевіряли, як водії пропускають спецтранспорт. ФОТО

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Теги: Луцьк, спецтранспорт
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