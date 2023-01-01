«Київстар» скасовує наступну плату за тариф для абонентів та виділяє 100 млн на потреби ЗСУ





Про це



Так, абонентам передплати, контракту та контрактним абонентам з послугою «Домашній інтернет» не буде списано планову плату за пакет послуг у період із 22 грудня по 21 січня.



Користувачам «Домашній інтернет» від «Київстару» та «ВСЕ РАЗОМ» не буде списано планову плату за пакет послуг з 1 по 31 січня.



Для корпоративних клієнтів «Київстару» буде надана знижка 100% на плату за тариф із використанням послуг мобільного зв’язку, фіксованого інтернету, передачі даних та телефонії з 1 по 31 січня. Детальніше про це тут.



Окрім цього, компанія виділяє 100 мільйонів гривень на потреби ЗСУ. Докладніше про цільове призначення коштів «Київстар» повідомить згодом.



«Ми вдячні всім нашим клієнтам, партнерам, державним органам, а особливо СБУ, за те, що в такій критичній ситуації продовжували підтримувати та вірити в нас. У соцмережах ми бачили багато пропозицій перенаправити персональні компенсації клієнтів на допомогу ЗСУ. Ми вирішили не обирати — компенсації чи донат. Тому, окрім скасування плати за тариф, "Київстар" виділяє 100 мільйонів грн на потреби ЗСУ» — зазначив президент компанії «Київстар» Олександр Комаров.



Нагадаємо, станом на 21 грудня «Київстар» відновив надання всіх основних базових сервісів своїм клієнтам після хакерської атаки, яку в компанії назвали «наймасштабнішою в історії глобального телекомринку».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оператор мобільного зв'язку «Київстар» після відновлення від хакерської атаки вирішив скасувати планову плату за тариф для всіх своїх користувачів.Про це hromadske повідомили в пресслужбі «Київстару».Так, абонентам передплати, контракту та контрактним абонентам з послугою «Домашній інтернет» не буде списано планову плату за пакет послуг у період із 22 грудня по 21 січня.Користувачам «Домашній інтернет» від «Київстару» та «ВСЕ РАЗОМ» не буде списано планову плату за пакет послуг з 1 по 31 січня.Для корпоративних клієнтів «Київстару» буде надана знижка 100% на плату за тариф із використанням послуг мобільного зв’язку, фіксованого інтернету, передачі даних та телефонії з 1 по 31 січня. Детальніше про це тут.Окрім цього, компанія виділяє 100 мільйонів гривень на потреби ЗСУ. Докладніше про цільове призначення коштів «Київстар» повідомить згодом.«Ми вдячні всім нашим клієнтам, партнерам, державним органам, а особливо СБУ, за те, що в такій критичній ситуації продовжували підтримувати та вірити в нас. У соцмережах ми бачили багато пропозицій перенаправити персональні компенсації клієнтів на допомогу ЗСУ. Ми вирішили не обирати — компенсації чи донат. Тому, окрім скасування плати за тариф, "Київстар" виділяє 100 мільйонів грн на потреби ЗСУ» — зазначив президент компанії «Київстар» Олександр Комаров.Нагадаємо, станом на 21 грудня «Київстар» відновив надання всіх основних базових сервісів своїм клієнтам, яку в компанії назвали «наймасштабнішою в історії глобального телекомринку».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію