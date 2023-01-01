«Київстар» скасовує наступну плату за тариф для абонентів та виділяє 100 млн на потреби ЗСУ

«Київстар» скасовує наступну плату за тариф для абонентів та виділяє 100 млн на потреби ЗСУ
Оператор мобільного зв'язку «Київстар» після відновлення від хакерської атаки вирішив скасувати планову плату за тариф для всіх своїх користувачів.

Про це hromadske повідомили в пресслужбі «Київстару».

Так, абонентам передплати, контракту та контрактним абонентам з послугою «Домашній інтернет» не буде списано планову плату за пакет послуг у період із 22 грудня по 21 січня.

Користувачам «Домашній інтернет» від «Київстару» та «ВСЕ РАЗОМ» не буде списано планову плату за пакет послуг з 1 по 31 січня.

Для корпоративних клієнтів «Київстару» буде надана знижка 100% на плату за тариф із використанням послуг мобільного зв’язку, фіксованого інтернету, передачі даних та телефонії з 1 по 31 січня. Детальніше про це тут.

Окрім цього, компанія виділяє 100 мільйонів гривень на потреби ЗСУ. Докладніше про цільове призначення коштів «Київстар» повідомить згодом.

«Ми вдячні всім нашим клієнтам, партнерам, державним органам, а особливо СБУ, за те, що в такій критичній ситуації продовжували підтримувати та вірити в нас. У соцмережах ми бачили багато пропозицій перенаправити персональні компенсації клієнтів на допомогу ЗСУ. Ми вирішили не обирати — компенсації чи донат. Тому, окрім скасування плати за тариф, "Київстар" виділяє 100 мільйонів грн на потреби ЗСУ» — зазначив президент компанії «Київстар» Олександр Комаров.

Нагадаємо, станом на 21 грудня «Київстар» відновив надання всіх основних базових сервісів своїм клієнтам після хакерської атаки, яку в компанії назвали «наймасштабнішою в історії глобального телекомринку».

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Теги: Київстар, збій
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