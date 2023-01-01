У Ковелі затвердили бюджет: скільки коштів спрямують на ЗСУ

У Ковелі затвердили бюджет: скільки коштів спрямують на ЗСУ
У Ковелі депутати міської ради сьогодні, 21 грудня, схвалили бюджет на 2024 рік.

Про це повідомляє Ковельська міськрада.

Доходи запланували в сумі понад 1, 068 мільярда гривень, бюджет розвитку громади на наступний рік — 61, 6 мільйона.

Ключовими джерелами надходжень у 2024 будуть: ПДФО, місцеві податки і збори, акцизний податок, плата за надання адміністративних послуг.

Як і в попередні роки, найбільші видатки передбачено на освіту – 496 мільйонів 603 тисячі гривень. Трохи більше 37 мільйонів спрямовано на охорону здоров’я, близько 44 мільйонів – на спорт, культуру і туризм. На соціальний захист – 29,2 мільйона гривень. На житлово-комунальне господарство заплановано понад 55 мільйонів.

Ковельська громада буде і надалі підтримувати військових. На Програму поліпшення матеріально-технічного забезпечення військових частин ЗСУ та інших військових формувань, проведення заходів територіальної оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації виділено 50 мільйонів гривень.

Нагадаємо, Луцька міська рада прийняла бюджет громади на 2024 рік.

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Теги: бюджет, гроші
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