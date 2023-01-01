У Ковелі затвердили бюджет: скільки коштів спрямують на ЗСУ

У Ковелі депутати міської ради сьогодні, 21 грудня, схвалили бюджет на 2024 рік.Про це повідомляє Ковельська міськрада.Доходи запланували в сумі понад 1, 068 мільярда гривень, бюджет розвитку громади на наступний рік — 61, 6 мільйона.Ключовими джерелами надходжень у 2024 будуть: ПДФО, місцеві податки і збори, акцизний податок, плата за надання адміністративних послуг.Як і в попередні роки, найбільші видатки передбачено на освіту – 496 мільйонів 603 тисячі гривень. Трохи більше 37 мільйонів спрямовано на охорону здоров’я, близько 44 мільйонів – на спорт, культуру і туризм. На соціальний захист – 29,2 мільйона гривень. На житлово-комунальне господарство заплановано понад 55 мільйонів.Ковельська громада буде і надалі підтримувати військових. На Програму поліпшення матеріально-технічного забезпечення військових частин ЗСУ та інших військових формувань, проведення заходів територіальної оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації виділено 50 мільйонів гривень.Нагадаємо, Луцька міська радагромади на 2024 рік.