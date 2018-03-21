У бюджеті Луцькради «зекономили» ще 300 мільйонів на підтримку військових

Луцька міська рада прийняла бюджет громади на 2024 рік. Про це стало відомо під час сесійного засідання у середу, 20 грудня.«Бюджет має бути збалансованим. Так, в пріоритеті допомога ЗСУ, але інші сфери також важливі. Освіта, медицина, культура, спорт, соціальний захист забезпечують добробут лучан. Повірте, наші захисники не хочуть обмежень для своїх дітей, родин… Так вони виступають проти ялинок за мільйони, бенкетів, фестивалів, але забирати у дитини, чий батько воює чи загинув, підтримку – це неправильно», - зауважив депутатПрогнозовані доходи становитимуть 3 мільярди 724 мільйони 712 тисяч гривень, видатки – 3 мільярди 914 мільйонів 70 тисяч гривень. Як і було обіцяно, не меншеу наступному році витратять на підтримку сил оборони, а 50 млн - на будівництво ветеранського хабу.Хоча, як зазначила директорка департаменту фінансів, бюджету і аудиту Луцької міської радиу 2024-му на ветеранський хаб очевидно не встигнуть освоїти більше 20 мільйонів.У запропонований проєкт бюджету міський головавніс зміни, згідно яких на програму фінансування військових частин із бюджету Луцької громади додатково перенаправили:- з програми висвітлення роботи міськради забрали 1 млн грн і передбачили їх на програму підтримки ЗСУ;- 900 тисяч грн, передбачених на демонтажі білбордів для КП “Луцькреклама”, передбачать на програму підтримки ЗСУ;- 4,2 млн з резервного фонду (депутатський фонд) теж спрямують на програму підтримки ЗСУ;- 10 млн грн з соцзахисту перерозподілили на заходи тероборони;- 40 млн грн з коштів, передбачених на енергоносії, також спрямують на підтримку ЗСУ.Загалом з доходів 2024 року на потреби ЗСУ виділено ще 306,1 мільйона гривень.Нагадаємо, що під час сесії на підтримку військових частин Луцької громади у 2024 році