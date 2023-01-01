Студенти луцького вишу створили баггі для Сил оборони
Сьогодні, 14:47
Студенти Луцького національного техуніверситету спроектували та зібрали баггі, який передали прикордонникам.
Про це повідомляє пресслужба вишу.
В ЛНТУ відбулася передача баггі, маневреного транспортного засобу, який нині використовуватимуть у своїх потребах волинські прикордонники. Автівку спроектували та зібрали студенти кафедри автомобілів і транспортних технологій під науковим керівництвом доцента Олега Сітовського та викладачів кафедри, в межах роботи студентського конструкторсько-технічного бюро.
Випробував технічні можливості автомобіля начальник 6 прикордонного Волинського загону полковник Сергій Лозінський. Разом із ректором ЛНТУ Іриною Вахович вони оглянули конструкцію баггі, ознайомилися із технічними параметрами та випробували кермування. Студенти-розробники спецавтомобіля розповіли про тонкощі виготовлення баггі, його специфіку та можливості щодо вдосконалення в окремих напрямах використання.
«Автомобіль баггі буде застосований на ділянці нашого кордону з метою перевірки лінії державного кордону, для перевезення особового складу, різних матеріалів, в тому числі, будівельних. Головне його завдання – маневреність з метою підвозу, можливо боєприпасів або інших предметів, які невідкладні для того чи іншого виду прикордонного наряду», - розповідає полковник Сергій Лозінський.
Одночасно, він зауважує, що потреба у подібних технічних засобах у прикордонників є, а також уже є ідеї щодо вдосконалення автомобіля задля виконання низки інших завдань службовців: «Потреба у таких засобах є, тим паче, їх можна вдосконалити. Ми внесемо свої пропозиції з питань покращення високопрохідності, тоді ми могли би наростити ще на нього певний вид озброєння. Тож такий засіб має доречне місце для використання».
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Про це повідомляє пресслужба вишу.
В ЛНТУ відбулася передача баггі, маневреного транспортного засобу, який нині використовуватимуть у своїх потребах волинські прикордонники. Автівку спроектували та зібрали студенти кафедри автомобілів і транспортних технологій під науковим керівництвом доцента Олега Сітовського та викладачів кафедри, в межах роботи студентського конструкторсько-технічного бюро.
Випробував технічні можливості автомобіля начальник 6 прикордонного Волинського загону полковник Сергій Лозінський. Разом із ректором ЛНТУ Іриною Вахович вони оглянули конструкцію баггі, ознайомилися із технічними параметрами та випробували кермування. Студенти-розробники спецавтомобіля розповіли про тонкощі виготовлення баггі, його специфіку та можливості щодо вдосконалення в окремих напрямах використання.
«Автомобіль баггі буде застосований на ділянці нашого кордону з метою перевірки лінії державного кордону, для перевезення особового складу, різних матеріалів, в тому числі, будівельних. Головне його завдання – маневреність з метою підвозу, можливо боєприпасів або інших предметів, які невідкладні для того чи іншого виду прикордонного наряду», - розповідає полковник Сергій Лозінський.
Одночасно, він зауважує, що потреба у подібних технічних засобах у прикордонників є, а також уже є ідеї щодо вдосконалення автомобіля задля виконання низки інших завдань службовців: «Потреба у таких засобах є, тим паче, їх можна вдосконалити. Ми внесемо свої пропозиції з питань покращення високопрохідності, тоді ми могли би наростити ще на нього певний вид озброєння. Тож такий засіб має доречне місце для використання».
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