Студенти луцького вишу створили баггі для Сил оборони

Студенти Луцького національного техуніверситету спроектували та зібрали баггі, який передали прикордонникам.Про це повідомляє пресслужба вишу.В ЛНТУ відбулася передача баггі, маневреного транспортного засобу, який нині використовуватимуть у своїх потребах волинські прикордонники. Автівку спроектували та зібрали студенти кафедри автомобілів і транспортних технологій під науковим керівництвом доцентата викладачів кафедри, в межах роботи студентського конструкторсько-технічного бюро.Випробував технічні можливості автомобіля начальник 6 прикордонного Волинського загону полковник. Разом із ректором ЛНТУвони оглянули конструкцію баггі, ознайомилися із технічними параметрами та випробували кермування. Студенти-розробники спецавтомобіля розповіли про тонкощі виготовлення баггі, його специфіку та можливості щодо вдосконалення в окремих напрямах використання.«Автомобіль баггі буде застосований на ділянці нашого кордону з метою перевірки лінії державного кордону, для перевезення особового складу, різних матеріалів, в тому числі, будівельних. Головне його завдання – маневреність з метою підвозу, можливо боєприпасів або інших предметів, які невідкладні для того чи іншого виду прикордонного наряду», - розповідає полковник Сергій Лозінський.Одночасно, він зауважує, що потреба у подібних технічних засобах у прикордонників є, а також уже є ідеї щодо вдосконалення автомобіля задля виконання низки інших завдань службовців: «Потреба у таких засобах є, тим паче, їх можна вдосконалити. Ми внесемо свої пропозиції з питань покращення високопрохідності, тоді ми могли би наростити ще на нього певний вид озброєння. Тож такий засіб має доречне місце для використання».