Студенти луцького вишу створили баггі для Сил оборони

Студенти луцького вишу створили баггі для Сил оборони
Студенти Луцького національного техуніверситету спроектували та зібрали баггі, який передали прикордонникам.

Про це повідомляє пресслужба вишу.

В ЛНТУ відбулася передача баггі, маневреного транспортного засобу, який нині використовуватимуть у своїх потребах волинські прикордонники. Автівку спроектували та зібрали студенти кафедри автомобілів і транспортних технологій під науковим керівництвом доцента Олега Сітовського та викладачів кафедри, в межах роботи студентського конструкторсько-технічного бюро.
Студенти луцького вишу створили баггі для Сил оборони
Студенти луцького вишу створили баггі для Сил оборони

Випробував технічні можливості автомобіля начальник 6 прикордонного Волинського загону полковник Сергій Лозінський. Разом із ректором ЛНТУ Іриною Вахович вони оглянули конструкцію баггі, ознайомилися із технічними параметрами та випробували кермування. Студенти-розробники спецавтомобіля розповіли про тонкощі виготовлення баггі, його специфіку та можливості щодо вдосконалення в окремих напрямах використання.
Студенти луцького вишу створили баггі для Сил оборони

«Автомобіль баггі буде застосований на ділянці нашого кордону з метою перевірки лінії державного кордону, для перевезення особового складу, різних матеріалів, в тому числі, будівельних. Головне його завдання – маневреність з метою підвозу, можливо боєприпасів або інших предметів, які невідкладні для того чи іншого виду прикордонного наряду», - розповідає полковник Сергій Лозінський.
Студенти луцького вишу створили баггі для Сил оборони
Студенти луцького вишу створили баггі для Сил оборони

Одночасно, він зауважує, що потреба у подібних технічних засобах у прикордонників є, а також уже є ідеї щодо вдосконалення автомобіля задля виконання низки інших завдань службовців: «Потреба у таких засобах є, тим паче, їх можна вдосконалити. Ми внесемо свої пропозиції з питань покращення високопрохідності, тоді ми могли би наростити ще на нього певний вид озброєння. Тож такий засіб має доречне місце для використання».

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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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