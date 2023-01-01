Збував психотропи через закладки: у Луцьку до шести років засудили уродженця Луганщини
Сьогодні, 15:14
За збут психотропів через закладки у Луцьку чоловік отримав понад шість років позбавлення волі.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 20-річного уродженця міста Попасна Луганської області винуватим у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті психотропних речовин, в тому числі у великих та особливо великих розмірах.
У вересні 2023 року правоохоронці зафіксували майже півсотні фактів збуту тричі судимим до цього молодиком у Луцьку психотропу PVP через закладки.
Цю ж речовину, а ще амфетамін в особливо великих розмірах виявили та вилучили під час санкціонованого судом обшуку у його тимчасовій оселі у Києві.
Зясувалося, що на час вчинення цих злочинів молодик перебував у розшуку.
Наступних шість років та шість місяців він проведе за ґратами.
Окрім того, у нього буде конфісковане все належне йому на праві власності майно.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 20-річного уродженця міста Попасна Луганської області винуватим у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті психотропних речовин, в тому числі у великих та особливо великих розмірах.
У вересні 2023 року правоохоронці зафіксували майже півсотні фактів збуту тричі судимим до цього молодиком у Луцьку психотропу PVP через закладки.
Цю ж речовину, а ще амфетамін в особливо великих розмірах виявили та вилучили під час санкціонованого судом обшуку у його тимчасовій оселі у Києві.
Зясувалося, що на час вчинення цих злочинів молодик перебував у розшуку.
Наступних шість років та шість місяців він проведе за ґратами.
Окрім того, у нього буде конфісковане все належне йому на праві власності майно.
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