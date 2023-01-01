Збував психотропи через закладки: у Луцьку до шести років засудили уродженця Луганщини

За збут психотропів через закладки у Луцьку чоловік отримав понад шість років позбавлення волі.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 20-річного уродженця міста Попасна Луганської області винуватим у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті психотропних речовин, в тому числі у великих та особливо великих розмірах.У вересні 2023 року правоохоронці зафіксували майже півсотні фактів збуту тричі судимим до цього молодиком у Луцьку психотропу PVP через закладки.Цю ж речовину, а ще амфетамін в особливо великих розмірах виявили та вилучили під час санкціонованого судом обшуку у його тимчасовій оселі у Києві.Зясувалося, що на час вчинення цих злочинів молодик перебував у розшуку.Наступних шість років та шість місяців він проведе за ґратами.Окрім того, у нього буде конфісковане все належне йому на праві власності майно.