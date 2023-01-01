Збував психотропи через закладки: у Луцьку до шести років засудили уродженця Луганщини

Збував психотропи через закладки: у Луцьку до шести років засудили уродженця Луганщини
За збут психотропів через закладки у Луцьку чоловік отримав понад шість років позбавлення волі.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 20-річного уродженця міста Попасна Луганської області винуватим у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті психотропних речовин, в тому числі у великих та особливо великих розмірах.

У вересні 2023 року правоохоронці зафіксували майже півсотні фактів збуту тричі судимим до цього молодиком у Луцьку психотропу PVP через закладки.

Цю ж речовину, а ще амфетамін в особливо великих розмірах виявили та вилучили під час санкціонованого судом обшуку у його тимчасовій оселі у Києві.

Зясувалося, що на час вчинення цих злочинів молодик перебував у розшуку.

Наступних шість років та шість місяців він проведе за ґратами.
Збував психотропи через закладки: у Луцьку до шести років засудили уродженця Луганщини

Окрім того, у нього буде конфісковане все належне йому на праві власності майно.
Збував психотропи через закладки: у Луцьку до шести років засудили уродженця Луганщини
Збував психотропи через закладки: у Луцьку до шести років засудили уродженця Луганщини

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: психотропи, Луцьк, прокуратура
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У бюджеті Луцькради «зекономили» ще 300 мільйонів на підтримку військових
Невтомні: як подвір'я лучан Наталки та Володимира Грушок стало волонтерським центром
«До наших дітей приходить лише Миколай і ніякого Діда Мороза», - волинська етнологиня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Навіки 43: у Ковелі попрощалися з полеглим зенітником
Сьогодні, 15:29
ЗСУ вразили центр далекого космічного зв’язку армії рф
Сьогодні, 15:23
Збував психотропи через закладки: у Луцьку до шести років засудили уродженця Луганщини
Сьогодні, 15:14
ЗМІ розкрили механізм, як Україні хочуть віддати російські $300 мільярдів
Сьогодні, 15:05
Студенти луцького вишу створили баггі для Сил оборони
Сьогодні, 14:47
Схожі новини
У Луцьку затримали 43-річного чоловіка, який мав при собі 90 пакетів із психотропами. ФОТО У Луцьку затримали 43-річного чоловіка, який мав при собі 90 пакетів із психотропами. ФОТО
28 лютий, 15:00
Пограбував квартиру у Луцьку: киянин отримав сім років тюрми Пограбував квартиру у Луцьку: киянин отримав сім років тюрми
Сьогодні, 15:50
29-річного лучанина судитимуть за збут психотропів 29-річного лучанина судитимуть за збут психотропів
30 жовтень, 15:16
Побив знайомого до смерті: лучанин отримав сім з половиною років в'язниці Побив знайомого до смерті: лучанин отримав сім з половиною років в'язниці
24 липень, 16:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Пограбував квартиру у Луцьку: киянин отримав сім років тюрми
Сьогодні, 15:50
 0
Навіки 43: у Ковелі попрощалися з полеглим зенітником
Сьогодні, 15:29
 0
ЗСУ вразили центр далекого космічного зв’язку армії рф
Сьогодні, 15:23
 0
Збував психотропи через закладки: у Луцьку до шести років засудили уродженця Луганщини
Сьогодні, 15:14
 0
ЗМІ розкрили механізм, як Україні хочуть віддати російські $300 мільярдів
Сьогодні, 15:05
 0
Медіа
відео
1/8