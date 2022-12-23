ЗМІ розкрили механізм, як Україні хочуть віддати російські $300 мільярдів





Про це пише



Пропонується варіант передачі активів траншами, наприклад, через Світовий банк або ЄБРР. Американські чиновники вважають, що передача активів може стати «контрзаходом», який відповідає міжнародному праву і «спонукає рф припинити агресію».



Противники кажуть, що це підірве довіру і міжнародний порядок. Заморожені резерви Центробанку росії захищені міжнародним правом і їх конфіскація матиме наслідки. Окрім того, це буде сигнал таким країнам як Китай або Саудівська Аравія, що їх активи у євро чи доларах не захищені.



У жовтні країни «Великої сімки» зобовʼязалися тримати $280 мільярдів суверенних російських активів, допоки рф не компенсує Україні завдані вторгненням збитки. Ця сума приблизна, її ще підраховують.



На сьогодні не називали жодного правового механізму для використання суверенних активів для відновлення України, тому США разом з європейськими партнерами досі працюють над цим питанням.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! США запропонували країнам G7 передати Україні заморожені російські активи як «аванс» компенсації збитків від війни.Про це пише Financial Times Пропонуєтьсятраншами, наприклад, через Світовий банк або ЄБРР. Американські чиновники вважають, що передача активів може стати «контрзаходом», який відповідає міжнародному праву і «спонукає рф припинити агресію».Противники кажуть, що це підірве довіру і міжнародний порядок. Заморожені резерви Центробанку росії захищені міжнародним правом і їх конфіскація матиме наслідки. Окрім того, це буде сигнал таким країнам як Китай або Саудівська Аравія, що їх активи у євро чи доларах не захищені.У жовтні країни «Великої сімки» зобовʼязалися тримати $280 мільярдів суверенних російських активів, допоки рф не компенсує Україні завдані вторгненням збитки. Ця сума приблизна, її ще підраховують.На сьогодні не називали жодного правового механізму для використання суверенних активів для відновлення України, тому США разом з європейськими партнерами досі працюють над цим питанням.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію