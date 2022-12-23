«Це лише початок»: G7 заморозила російських $280 мільярдів





Про це йдеться у спільній заяві міністрів фінансів та керівників центральних банків країн G7, інформує телеграмканал Оперативний ЗСУ.



Представники «Групи семи» заявили, що це лише початок заморожування активів Росії.



Водночас, вони пообіцяли утримувати ці активи, доки росія не заплатить Україні за завдану шкоду



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Країни G7 заморозили російських активів вже на суму 280 мільярдів доларів.Про це йдеться у спільній заяві міністрів фінансів та керівників центральних банків країн G7, інформує телеграмканал Оперативний ЗСУ.Представники «Групи семи» заявили, що це лише початок заморожування активів Росії.Водночас, вони пообіцяли утримувати ці активи, доки росія не заплатить Україні за завдану шкоду

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