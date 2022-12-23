«Це лише початок»: G7 заморозила російських $280 мільярдів

«Це лише початок»: G7 заморозила російських $280 мільярдів
Країни G7 заморозили російських активів вже на суму 280 мільярдів доларів.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів фінансів та керівників центральних банків країн G7, інформує телеграмканал Оперативний ЗСУ.

Представники «Групи семи» заявили, що це лише початок заморожування активів Росії.

Водночас, вони пообіцяли утримувати ці активи, доки росія не заплатить Україні за завдану шкоду

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: гроші, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни обстріляли рятувальників, які гасили пожежу. Є поранені
Сьогодні, 15:15
Відрізали окупантів від постачання на Запорізькому напрямку: ССО заявили про підрив залізничної колії
Сьогодні, 15:05
«Це лише початок»: G7 заморозила російських $280 мільярдів
Сьогодні, 14:52
Авто влетіло у паркан – аварія на Волині
Сьогодні, 14:35
Волинянин Едуард Камардін загинув, прикриваючи побратимів
Сьогодні, 14:16
Схожі новини
Міноборони назвало одну з найдорожчих операцій росії Міноборони назвало одну з найдорожчих операцій росії
20 квітень, 01:22
Конгрес США підтримав конфіскацію грошей російських олігархів і передачу їх Україні Конгрес США підтримав конфіскацію грошей російських олігархів і передачу їх Україні
23 грудень, 2022, 03:41
У ЄС вивчають можливість передати Україні активи Банку Росії, – ЗМІ У ЄС вивчають можливість передати Україні активи Банку Росії, – ЗМІ
03 листопад, 2022, 22:57
Прем'єр-міністр України хоче отримати зморожені російські активи протягом півроку Прем'єр-міністр України хоче отримати зморожені російські активи протягом півроку
08 квітень, 2022, 00:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ввезення гуманітарної допомоги: що зміниться з 1 грудня
Сьогодні, 15:57
 0
Синоптики повідомляють про дві хвилі похолодання: коли очікувати перший сніг
Сьогодні, 15:41
 0
Ще одне місто на Волині розпочинає опалювальний сезон
Сьогодні, 15:34
 0
ПАРЄ закликала визнати путіна нелегітимним і оголосила росію диктатурою
Сьогодні, 15:30
 0
Росіяни обстріляли рятувальників, які гасили пожежу. Є поранені
Сьогодні, 15:15
 0
Медіа
відео
1/8