«Це лише початок»: G7 заморозила російських $280 мільярдів
Сьогодні, 14:52
Країни G7 заморозили російських активів вже на суму 280 мільярдів доларів.
Про це йдеться у спільній заяві міністрів фінансів та керівників центральних банків країн G7, інформує телеграмканал Оперативний ЗСУ.
Представники «Групи семи» заявили, що це лише початок заморожування активів Росії.
Водночас, вони пообіцяли утримувати ці активи, доки росія не заплатить Україні за завдану шкоду
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у спільній заяві міністрів фінансів та керівників центральних банків країн G7, інформує телеграмканал Оперативний ЗСУ.
Представники «Групи семи» заявили, що це лише початок заморожування активів Росії.
Водночас, вони пообіцяли утримувати ці активи, доки росія не заплатить Україні за завдану шкоду
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росіяни обстріляли рятувальників, які гасили пожежу. Є поранені
Сьогодні, 15:15
Відрізали окупантів від постачання на Запорізькому напрямку: ССО заявили про підрив залізничної колії
Сьогодні, 15:05
«Це лише початок»: G7 заморозила російських $280 мільярдів
Сьогодні, 14:52
Авто влетіло у паркан – аварія на Волині
Сьогодні, 14:35
Волинянин Едуард Камардін загинув, прикриваючи побратимів
Сьогодні, 14:16