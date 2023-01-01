Волинянин Едуард Камардін загинув, прикриваючи побратимів

Едуард Камардін («Ярий») загинув 5 вересня 2022 року поблизу селища Тернові Поди, на Миколаївщині.



Під час бою евакуював п'ятьох поранених військовослужбовців і надав першу медичну допомогу,



Коригуючи вогонь, Камардін знищив ворожий склад. Прикриваючи побратимів, капітан отримав поранення несумісні з життям.



Народився герой в містечку Заболоття, а проживав в Ратному. У 2016 році закінчив навчання в ліцеї № 1 імені В.Газіна. Вступив до військової академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного.



Цей крок був основоположним в його житті Едуарда. Після завершення академії , з 2020 року, зі званням лейтенант служив у 28 бригаді Лицарів Зимового Походу. З перших днів війни стояв на захисті батьківщини у складі Сухопутних військ – 59 омб імені Івана Гандзюка.



Воїна завжди вирізнявся організованістю, стійкістю та врівноваженістю. На свої юні роки володів неабиякою мудрістю.



«Едуард дуже любив життя, а ще більше любив Україну… Жодним своїм кроком чи вчинком не зрадив присязі та побратимів. Його очі завжди були сповнені відваги та вогню боротьби за державну цілісність, за рідних, за товаришів. Син захоплювався грою на фортепіано, гітарі, барабанах. Незважаючи на серйозність професії, був дуже добрим, люблячим та турботливим. Намагався бути прикладом та наставником для молодших братиків… На другому курсі академії Едік був у зоні АТО, їх повезли, щоб показати що таке війна. Вони потрапляють під артобстріл і мою дитину, в прямому сенсі слова, викопують з під землі. Дізналась я про це на останньому курсі і хотіла забрати його, але у відповідь почула: «Я довчуся і буду військовим. Мам, є така професія- батьківщину захищати , хто як не я?». І цим сказано все про нашого героя, тепер він командир Небесної роти!»– розповіла Оксана, мама захисника.



Поховали воїна в рідному селищі.



Нагороджений званням «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (8 липня 2023, посмертно).



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