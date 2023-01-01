Авто влетіло у паркан – аварія на Волині
Сьогодні, 14:35
У селі Скобелка в Луцькому районі на Волині сьогодні, 13 жовтня, сталася дорожньо-транспортна пригода.
Про це пише ВолиньUA.
Зі слів очевидців, авто пригода сталася близько 14:00 за участі двох автомобілів. Одна з автівок в'їхала у паркан приватного подвір'я.
На місці події працюють поліцейські та медики.
Деталі - згодом.
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Про це пише ВолиньUA.
Зі слів очевидців, авто пригода сталася близько 14:00 за участі двох автомобілів. Одна з автівок в'їхала у паркан приватного подвір'я.
На місці події працюють поліцейські та медики.
Деталі - згодом.
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