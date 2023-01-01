Авто влетіло у паркан – аварія на Волині





Про це пише



Зі слів очевидців, авто пригода сталася близько 14:00 за участі двох автомобілів. Одна з автівок в'їхала у паркан приватного подвір'я.



На місці події працюють поліцейські та медики.



Деталі - згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Скобелка в Луцькому районі на Волині сьогодні, 13 жовтня, сталася дорожньо-транспортна пригода.Про це пише ВолиньUA Зі слів очевидців, авто пригода сталася близько 14:00 за участі двох автомобілів. Одна з автівок в'їхала у паркан приватного подвір'я.На місці події працюють поліцейські та медики.Деталі - згодом.

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