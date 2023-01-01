Відрізали окупантів від постачання на Запорізькому напрямку: ССО заявили про підрив залізничної колії





Про це



"Сьогодні, 13 жовтня, підрозділ Руху опору ССО здійснив вдалу операцію в тимчасово окупованому Мелітополі.



Завдяки диверсійним діям наших воїнів о 07:30 ранку було підірвано залізничну колію.



У результаті вибуху пошкоджене залізничне полотно та потяг, який доставляв боєприпаси та паливо для армії рф.



Наразі встановлюється додаткова інформація щодо втрат ворога", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що







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