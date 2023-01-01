Відрізали окупантів від постачання на Запорізькому напрямку: ССО заявили про підрив залізничної колії

Відрізали окупантів від постачання на Запорізькому напрямку: ССО заявили про підрив залізничної колії
Сили спецоперацій ЗСУ відрізали окупантів від постачання боєприпасів і палива на Запорізькому напрямку.

Про це йдеться у їхньому телеграм-каналі.

"Сьогодні, 13 жовтня, підрозділ Руху опору ССО здійснив вдалу операцію в тимчасово окупованому Мелітополі.

Завдяки диверсійним діям наших воїнів о 07:30 ранку було підірвано залізничну колію.

У результаті вибуху пошкоджене залізничне полотно та потяг, який доставляв боєприпаси та паливо для армії рф.

Наразі встановлюється додаткова інформація щодо втрат ворога", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що окупанти використовують фосфор у наступі на Авдіївку.



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Теги: Росія, Україна, війна, Запоріжжя
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