Відрізали окупантів від постачання на Запорізькому напрямку: ССО заявили про підрив залізничної колії
Сьогодні, 15:05
Сили спецоперацій ЗСУ відрізали окупантів від постачання боєприпасів і палива на Запорізькому напрямку.
Про це йдеться у їхньому телеграм-каналі.
"Сьогодні, 13 жовтня, підрозділ Руху опору ССО здійснив вдалу операцію в тимчасово окупованому Мелітополі.
Завдяки диверсійним діям наших воїнів о 07:30 ранку було підірвано залізничну колію.
У результаті вибуху пошкоджене залізничне полотно та потяг, який доставляв боєприпаси та паливо для армії рф.
Наразі встановлюється додаткова інформація щодо втрат ворога", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що окупанти використовують фосфор у наступі на Авдіївку.
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Про це йдеться у їхньому телеграм-каналі.
"Сьогодні, 13 жовтня, підрозділ Руху опору ССО здійснив вдалу операцію в тимчасово окупованому Мелітополі.
Завдяки диверсійним діям наших воїнів о 07:30 ранку було підірвано залізничну колію.
У результаті вибуху пошкоджене залізничне полотно та потяг, який доставляв боєприпаси та паливо для армії рф.
Наразі встановлюється додаткова інформація щодо втрат ворога", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що окупанти використовують фосфор у наступі на Авдіївку.
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