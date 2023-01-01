Окупанти використовують фосфор у наступі на Авдіївку, – Єрмак

Окупанти використовують фосфор у наступі на Авдіївку, – Єрмак
Російські нелюди використовують фосфор під час ведення наступальних дій у районі Авдіївки Донецької області.

Про це повідомляє голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Авдіївка. Наша земля, українське місто. Багато сил росіяни кинули на цей напрямок. Використовують фосфор, хочуть закидати все навколо своїм м‘ясом.

Наша армія зараз у складних боях тримає позиції. Ми всі повинні пам‘ятати - війна продовжується. Мета ворога незмінна - вбити нас усіх.

Росіяни не цінують своїх людей - вони роблять ставку на кількість.

Наша сила - в якості та єдності. І в холодному розрахунку наших потреб для того, щоб знищити росіян.

Продовжуємо боротися за майбутнє нації щодня. Всі разом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у місті Авдіївка Донецької області четверту добу дуже важка ситуація: окупанти посилили обстріли, намагаються просуватися вперед за допомогою броньованої техніки, але українські воїни тримають свої позиції.

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Теги: Авдіївка, бої
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