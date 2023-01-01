Окупанти використовують фосфор у наступі на Авдіївку, – Єрмак





Про це Андрій Єрмак.



"Авдіївка. Наша земля, українське місто. Багато сил росіяни кинули на цей напрямок. Використовують фосфор, хочуть закидати все навколо своїм м‘ясом.



Наша армія зараз у складних боях тримає позиції. Ми всі повинні пам‘ятати - війна продовжується. Мета ворога незмінна - вбити нас усіх.



Росіяни не цінують своїх людей - вони роблять ставку на кількість.



Наша сила - в якості та єдності. І в холодному розрахунку наших потреб для того, щоб знищити росіян.



Продовжуємо боротися за майбутнє нації щодня. Всі разом", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські нелюди використовують фосфор під час ведення наступальних дій у районі Авдіївки Донецької області.Про це повідомляє голова Офісу президента"Авдіївка. Наша земля, українське місто. Багато сил росіяни кинули на цей напрямок. Використовують фосфор, хочуть закидати все навколо своїм м‘ясом.Наша армія зараз у складних боях тримає позиції. Ми всі повинні пам‘ятати - війна продовжується. Мета ворога незмінна - вбити нас усіх.Росіяни не цінують своїх людей - вони роблять ставку на кількість.Наша сила - в якості та єдності. І в холодному розрахунку наших потреб для того, щоб знищити росіян.Продовжуємо боротися за майбутнє нації щодня. Всі разом", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що у місті Авдіївка Донецької області четверту добу дуже важка ситуація : окупанти посилили обстріли, намагаються просуватися вперед за допомогою броньованої техніки, але українські воїни тримають свої позиції.

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