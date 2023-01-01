Обстріл Покровська: 1 загиблий, 13 поранених





Про це у фейсбуці повідомляє виконувач обов’язків начальника Донецької ОВА Ігор Мороз.



Росіяни завдали удару по середмістю. Вже зараз відомо про щонайменше 1 загиблого і 13 поранених. Пошкоджено 2 будівлі.



«Тип використаної зброї та остаточні наслідки удару встановлюємо», - зазначив Мороз.



На місці працюють усі екстрені служби, поранені отримують необхідну медичну допомогу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ранок сьогодні, 13 жовтня, у Покровську на Донеччині розпочався з ворожих обстрілів.Про це у фейсбуці повідомляє виконувач обов’язків начальника Донецької ОВАРосіяни завдали удару по середмістю. Вже зараз відомо про щонайменше 1 загиблого і 13 поранених. Пошкоджено 2 будівлі.«Тип використаної зброї та остаточні наслідки удару встановлюємо», - зазначив Мороз.На місці працюють усі екстрені служби, поранені отримують необхідну медичну допомогу.

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