Обстріл Покровська: 1 загиблий, 13 поранених
Сьогодні, 11:33
Ранок сьогодні, 13 жовтня, у Покровську на Донеччині розпочався з ворожих обстрілів.
Про це у фейсбуці повідомляє виконувач обов’язків начальника Донецької ОВА Ігор Мороз.
Росіяни завдали удару по середмістю. Вже зараз відомо про щонайменше 1 загиблого і 13 поранених. Пошкоджено 2 будівлі.
«Тип використаної зброї та остаточні наслідки удару встановлюємо», - зазначив Мороз.
На місці працюють усі екстрені служби, поранені отримують необхідну медичну допомогу.
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Про це у фейсбуці повідомляє виконувач обов’язків начальника Донецької ОВА Ігор Мороз.
Росіяни завдали удару по середмістю. Вже зараз відомо про щонайменше 1 загиблого і 13 поранених. Пошкоджено 2 будівлі.
«Тип використаної зброї та остаточні наслідки удару встановлюємо», - зазначив Мороз.
На місці працюють усі екстрені служби, поранені отримують необхідну медичну допомогу.
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