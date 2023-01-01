Обстріл Покровська: 1 загиблий, 13 поранених

Обстріл Покровська: 1 загиблий, 13 поранених
Ранок сьогодні, 13 жовтня, у Покровську на Донеччині розпочався з ворожих обстрілів.

Про це у фейсбуці повідомляє виконувач обов’язків начальника Донецької ОВА Ігор Мороз.

Росіяни завдали удару по середмістю. Вже зараз відомо про щонайменше 1 загиблого і 13 поранених. Пошкоджено 2 будівлі.
Обстріл Покровська: 1 загиблий, 13 поранених

«Тип використаної зброї та остаточні наслідки удару встановлюємо», - зазначив Мороз.

На місці працюють усі екстрені служби, поранені отримують необхідну медичну допомогу.
Обстріл Покровська: 1 загиблий, 13 поранених
Обстріл Покровська: 1 загиблий, 13 поранених

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Теги: обстріл, війна
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