У Луцьку обірвалося життя лікарки Інни Назарчук

Зупинилося серце лікарки Луцького клінічного пологового будинкуПро це йдеться у повідомленні на сторінці медичного закладу у фейсбуці.Вчора, 12 жовтня, передчасно пішла з життя лікарка Луцького клінічного пологового будинку Інна Миколаївна.«Вічна памʼять та Царство Небесне Тобі, спочивай з миром! Дякуємо за те що ці роки була пліч-о-пліч з колективом ЛКПБ, допомагала, лікувала, рятувала! Щирі співчуття рідним та близьким! Ми сумуємо разом з Вами!» - йдеться у повідомленні.