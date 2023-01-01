У Луцьку обірвалося життя лікарки Інни Назарчук
Сьогодні, 11:12
Зупинилося серце лікарки Луцького клінічного пологового будинку Інни Назарчук.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці медичного закладу у фейсбуці.
Вчора, 12 жовтня, передчасно пішла з життя лікарка Луцького клінічного пологового будинку Інна Миколаївна.
«Вічна памʼять та Царство Небесне Тобі, спочивай з миром! Дякуємо за те що ці роки була пліч-о-пліч з колективом ЛКПБ, допомагала, лікувала, рятувала! Щирі співчуття рідним та близьким! Ми сумуємо разом з Вами!» - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці медичного закладу у фейсбуці.
Вчора, 12 жовтня, передчасно пішла з життя лікарка Луцького клінічного пологового будинку Інна Миколаївна.
«Вічна памʼять та Царство Небесне Тобі, спочивай з миром! Дякуємо за те що ці роки була пліч-о-пліч з колективом ЛКПБ, допомагала, лікувала, рятувала! Щирі співчуття рідним та близьким! Ми сумуємо разом з Вами!» - йдеться у повідомленні.
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