Потрощені автівки: у Луцьку на вулиці Глушець зіткнулися дві водійки

Потрощені автівки: у Луцьку на вулиці Глушець зіткнулися дві водійки
Вчора, 12 жовтня, близько 16-ї години патрульним надійшов виклик про дорожньо-транспортну пригоду у місті Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

На місці автопригоди поліцейські встановили, що 27-річна водійка Hyundai Getz не вибрала безпечної швидкості та не дотрималася безпечної дистанції. Через це й здійснила зіткнення з позашляховиком Kia Sportage, під керуванням 43-річної жінки.

В автопригоді ніхто не травмувався, лише транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
Потрощені автівки: у Луцьку на вулиці Глушець зіткнулися дві водійки

На порушника ПДР патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
Потрощені автівки: у Луцьку на вулиці Глушець зіткнулися дві водійки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ДТП, водійки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині горіли житловий будинок та господарська споруда
Сьогодні, 11:23
У Луцьку обірвалося життя лікарки Інни Назарчук
Сьогодні, 11:12
Потрощені автівки: у Луцьку на вулиці Глушець зіткнулися дві водійки
Сьогодні, 10:58
На Донеччині загинув Герой з Луцька Андрій Савчук
Сьогодні, 10:52
Британська розвідка вважає, що росія накопичує ракети перед ударами по Україні
Сьогодні, 10:43
Схожі новини
У Луцьку 57-річна водійка виїхала на смугу зустрічного руху і зіткнулась з автівкою. ФОТО У Луцьку 57-річна водійка виїхала на смугу зустрічного руху і зіткнулась з автівкою. ФОТО
01 липень, 10:37
На Перемоги в Луцьку через аварію ускладнений рух На Перемоги в Луцьку через аварію ускладнений рух
12 жовтень, 18:29
У Луцьку зіткнулися вантажівки: опублікували відео У Луцьку зіткнулися вантажівки: опублікували відео
11 жовтень, 15:19
Водію стало зле: у Луцьку автівка збила дорожній знак та в`їхала в огорожу. ФОТО Водію стало зле: у Луцьку автівка збила дорожній знак та в`їхала в огорожу. ФОТО
10 жовтень, 17:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Обстріл Покровська: 1 загиблий, 13 поранених
Сьогодні, 11:33
 0
На Волині горіли житловий будинок та господарська споруда
Сьогодні, 11:23
 0
У Луцьку обірвалося життя лікарки Інни Назарчук
Сьогодні, 11:12
 0
Потрощені автівки: у Луцьку на вулиці Глушець зіткнулися дві водійки
Сьогодні, 10:58
 0
На Донеччині загинув Герой з Луцька Андрій Савчук
Сьогодні, 10:52
 0
Медіа
відео
1/8