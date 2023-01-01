Потрощені автівки: у Луцьку на вулиці Глушець зіткнулися дві водійки





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



На місці автопригоди поліцейські встановили, що 27-річна водійка Hyundai Getz не вибрала безпечної швидкості та не дотрималася безпечної дистанції. Через це й здійснила зіткнення з позашляховиком Kia Sportage, під керуванням 43-річної жінки.



В автопригоді ніхто не травмувався, лише транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.



На порушника ПДР патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 12 жовтня, близько 16-ї години патрульним надійшов виклик про дорожньо-транспортну пригоду у місті Луцьку.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.На місці автопригоди поліцейські встановили, що 27-річна водійка Hyundai Getz не вибрала безпечної швидкості та не дотрималася безпечної дистанції. Через це й здійснила зіткнення з позашляховиком Kia Sportage, під керуванням 43-річної жінки.В автопригоді ніхто не травмувався, лише транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.На порушника ПДР патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію