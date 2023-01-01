На Волині горіли житловий будинок та господарська споруда

Минулої доби рятувальники Волинської області двічі виїжджали на гасіння пожеж та здійснили два виїзди на проведення аварійно-рятувальних робіт.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.12 жовтня о 10:52 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської цегляної споруди в селі Дубове Ковельського району. На місце події працювали рятувальники 4 та 19 державних пожежно-рятувальних частин м. Ковеля. Пожежа ліквідована об 11:11. Вогнем знищено 2 кв. м покрівлі, пошкоджено перекриття на площі 4 кв. м. Причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.О 16:12 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в с. Краснилівка Камінь-Каширського району. На місце події направлено рятувальників 8 державної пожежно-рятувальної частини м. Камінь-Каширський та працівників місцевої пожежної охорони с. Видричі.Пожежу ліквідували о 16:58. Імовірна причина – несправність пічного опалення.У Нововолинську рятувальники провели аварійно-рятувальні роботи з відкривання дверей до квартири, де перебував чоловік, який не виходив на зв'язок і потребував медичної допомоги.