На Волині горіли житловий будинок та господарська споруда

На Волині горіли житловий будинок та господарська споруда
Минулої доби рятувальники Волинської області двічі виїжджали на гасіння пожеж та здійснили два виїзди на проведення аварійно-рятувальних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

12 жовтня о 10:52 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської цегляної споруди в селі Дубове Ковельського району. На місце події працювали рятувальники 4 та 19 державних пожежно-рятувальних частин м. Ковеля. Пожежа ліквідована об 11:11. Вогнем знищено 2 кв. м покрівлі, пошкоджено перекриття на площі 4 кв. м. Причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

О 16:12 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в с. Краснилівка Камінь-Каширського району. На місце події направлено рятувальників 8 державної пожежно-рятувальної частини м. Камінь-Каширський та працівників місцевої пожежної охорони с. Видричі.

Пожежу ліквідували о 16:58. Імовірна причина – несправність пічного опалення.
На Волині горіли житловий будинок та господарська споруда
На Волині горіли житловий будинок та господарська споруда
На Волині горіли житловий будинок та господарська споруда

У Нововолинську рятувальники провели аварійно-рятувальні роботи з відкривання дверей до квартири, де перебував чоловік, який не виходив на зв'язок і потребував медичної допомоги.
На Волині горіли житловий будинок та господарська споруда
На Волині горіли житловий будинок та господарська споруда
На Волині горіли житловий будинок та господарська споруда

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Теги: Волинь, пожежа, будинок
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