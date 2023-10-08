На Донеччині загинув Герой з Луцька Андрій Савчук
Сьогодні, 10:52
На війні загинув Герой з Луцька Андрій Савчук.
Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Лучанин Савчук Андрій Миколайович, 23.11.1989 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця 1 відділення охорони 2 взводу охорони роти охорони.
Солдат Савчук Андрій Миколайович загинув 08.10.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Лучанин Савчук Андрій Миколайович, 23.11.1989 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця 1 відділення охорони 2 взводу охорони роти охорони.
Солдат Савчук Андрій Миколайович загинув 08.10.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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