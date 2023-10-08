На Донеччині загинув Герой з Луцька Андрій Савчук

Андрій Савчук.



Про це Ігор Поліщук.



Лучанин Савчук Андрій Миколайович, 23.11.1989 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця 1 відділення охорони 2 взводу охорони роти охорони.



Солдат Савчук Андрій Миколайович загинув 08.10.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ЛуцькаПро це повідомив міський голова ЛуцькаЛучанин Савчук Андрій Миколайович, 23.11.1989 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду стрільця 1 відділення охорони 2 взводу охорони роти охорони.Солдат Савчук Андрій Миколайович загинув 08.10.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області.

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