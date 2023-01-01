На Волині автомобіль злетів у кювет і перекинувся: водій загинув
Сьогодні, 10:27
Внаслідок ДТП у Володимирському районі одна людина загинула, ще одна – у лікарні.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 12 жовтня, на автодорозі сполученням Ковель – Жовква поблизу села Стара Лішня.
Встановлено, що 65-річний житель Нововолинська, керуючи автомобілем Renault Kangoo, ймовірно, не впорався з керуванням та зіткнувся з дорожнім знаком. Автомобіль злетів у кювет і перекинувся.
Внаслідок автопригоди водій транспортного засобу загинув на місці. Його пасажира, 64-річного жителя Нововолинська, з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення хірургії.
За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 12 жовтня, на автодорозі сполученням Ковель – Жовква поблизу села Стара Лішня.
Встановлено, що 65-річний житель Нововолинська, керуючи автомобілем Renault Kangoo, ймовірно, не впорався з керуванням та зіткнувся з дорожнім знаком. Автомобіль злетів у кювет і перекинувся.
Внаслідок автопригоди водій транспортного засобу загинув на місці. Його пасажира, 64-річного жителя Нововолинська, з тілесними ушкодженнями госпіталізували у відділення хірургії.
За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.
Досудове розслідування триває.
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