США можуть одночасно забезпечувати зброєю Ізраїль та Україну, – Остін

США можуть одночасно забезпечувати зброєю Ізраїль та Україну, – Остін
США одночасно зможуть надавати всю необхідну військову допомогу Ізраїлю та Україні.

Про це глава Пентагону Ллойд Остін заявив у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Остін наголосив, що Сполучені Штати нададуть Ізраїлю засоби, необхідні для боротьби з терористичною групою ХАМАС, навіть якщо вони постачатимуть Україні зброю, необхідну для перемоги над росією.

За словами очільника Пентагону, США можуть і будуть підтримувати Ізраїль, так само як підтримують Україну.

Він також зазначив, що у відповідь на терористичні атаки з Сектора Гази Сполучені Штати перемістили військово-морські та авіаційні засоби до регіону східного Середземномор’я та Перської затоки для посилення стримування: "Ніхто не повинен намагатися скористатися цим мерзенним нападом ХАМАС, щоб викликати ще більше кровопролиття або нестабільність".

"Наша підтримка Ізраїлю непохитна. Ми терміново працюємо над тим, щоб Ізраїль отримав те, що йому потрібно для захисту, включаючи боєприпаси та ракети-перехоплювачі "Залізний купол". І ми це зробимо, навіть якщо ми продовжимо підтримувати народ України під час його боротьби проти російської агресії", - сказав він.

Нагадаємо, що у місті Авдіївка Донецької області четверту добу дуже важка ситуація: окупанти посилили обстріли, намагаються просуватися вперед за допомогою броньованої техніки, але українські воїни тримають свої позиції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Ізраїль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Британська розвідка вважає, що росія накопичує ракети перед ударами по Україні
Сьогодні, 10:43
На Волині автомобіль злетів у кювет і перекинувся: водій загинув
Сьогодні, 10:27
США можуть одночасно забезпечувати зброєю Ізраїль та Україну, – Остін
Сьогодні, 10:12
ОСББ у Луцьку отримало мільйон гривень компенсації від міськради
Сьогодні, 09:55
На Волинській митниці зміняться правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги
Сьогодні, 09:35
Схожі новини
Ізраїль може оприлюднити докази використання Росією іранських дронів в Україні, – ЗМІ Ізраїль може оприлюднити докази використання Росією іранських дронів в Україні, – ЗМІ
26 жовтень, 2022, 06:31
На Донеччині загинув Герой з Луцька Андрій Савчук На Донеччині загинув Герой з Луцька Андрій Савчук
Сьогодні, 10:52
Британська розвідка вважає, що росія накопичує ракети перед ударами по Україні Британська розвідка вважає, що росія накопичує ракети перед ударами по Україні
Сьогодні, 10:43
ЗСУ знищили понад 1000 окупантів за минулу добу ЗСУ знищили понад 1000 окупантів за минулу добу
Сьогодні, 09:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині горіли житловий будинок та господарська споруда
Сьогодні, 11:23
 0
У Луцьку обірвалося життя лікарки Інни Назарчук
Сьогодні, 11:12
 0
Потрощені автівки: у Луцьку на вулиці Глушець зіткнулися дві водійки
Сьогодні, 10:58
 0
На Донеччині загинув Герой з Луцька Андрій Савчук
Сьогодні, 10:52
 0
Британська розвідка вважає, що росія накопичує ракети перед ударами по Україні
Сьогодні, 10:43
 0
Медіа
відео
1/8