На Волинській митниці зміняться правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги

На період воєнного стану в Україні Уряд суттєво спростив процедуру ввезення гуманітарної допомоги. Наразі її регламентує Постанова КМУ №174 від 1 березня 2022 року. З того часу у пунктах пропуску, розташованих на Волині, оформили уже понад 400 тисяч тонн гуманітарних вантажів. Волинські митники опрацювали більше 50 тисяч декларацій. Однак з 1 грудня 2023 року в Україні набудуть чинності нові правила ввезення гуманітарної допомоги. Інформація про неї буде оцифрована в автоматизованій системі.Про це повідомили на Волинській митниці."Динаміка ввезення гуманітарної допомоги поступово сповільнюється, але наростає в арифметичній прогресії. Однак кількість зловживань, викритих митниками у порядку контролю за доставкою цих вантажів, збільшується у геометричній прогресії.У ході перевірок митниця завжди аналізує документи, які подаються до оформлення. А у випадку сумнівів - звертається з письмовими запитами до отримувачів допомоги про підтвердження (або спростування) її очікування, до митних органів іноземних держав щодо автентичності товаросупровідних документів, вдається до інших заходів контролю", - розповіли на митниці.Зазначається, що за результатами цієї клопіткої правоохоронної роботи було встановлено 16 спроб протиправного ввезення товарів під виглядом гуманітарної допомоги. За ними складено 16 протоколів про порушення митних правил. Вартість предметів порушень - 18,9 млн грн. Також волинські митники виявили 22 випадки ввезення транспортних засобів як гуманітарної допомоги, які в подальшому з метою продажу були виставлені на платформі онлайн-оголошень «ОLX». Про такі факти повідомляють правоохоронців.Загалом за результатами проведених заходів перевірки законності ввезення гуманітарної допомоги Волинською митницею з початку 2023 року до правоохоронних органів направлено 144 повідомлення про протиправне діяння. Для порівняння - у 2022 році таких повідомлень було лише 2."Тож не дивно, що Уряд вирішив змінити процедури пропуску та обліку гуманітарної допомоги. Звертаємо увагу волонтерських організацій, благодійних фондів та перевізників на Постанову КМУ №953 від 5 вересня 2023 року. Крім окремих пунктів, вона набуде чинності з 1 грудня 2023 року і змінить механізм визнання товарів гуманітарною допомогою, пропуску через митний кордон України та митного оформлення, отримання, надання, розподілу і контролю за цільовим використанням гуманітарної допомоги, що ввозиться на митну територію України", - наголошують на митниці.