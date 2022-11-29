ОСББ у Луцьку отримало мільйон гривень компенсації від міськради





Як розповів Олександр Новак, передумовою отримання компенсації стало співфінансування усіх робіт із модернізації та повноцінне завершення проєкту.



На утеплення і ремонт будинку, якому майже 40 років, дали кредит на десятиріччя



ОСББ "Софії Ковалевської–23", до якого входять 70 квартир, створили сім років тому. Через зростання вартості комунальних послуг, зокрема опалення, спершу поставили ІТП.



Уже 2019-го, каже Олександр Новак, ОСББ зареєструвалося в програмі "Енергодім", де 70 % витрат на зовнішнє утеплення дому та модернізацію внутрішніх систем компенсовує держава, решта 30 % — мешканці. Для старту ремонту об'єднання взяло 2,6 мільйона кредиту терміном на 10 років.



"Коли на завершальній стадії ця програма вже була складена, долучилися територіальні громади. 10 % від суми кредиту, але не більше мільйона, відшкодовує Луцька міська рада", — зазначив голова правління ОСББ Олександр Новак.



Через пандемію та повномасштабну війну комплекс робіт із модернізації будинку на Софії Ковалевської, 23, каже лучанин, розтягнувся на чотири роки. За цей період здорожчала вартість робіт, тож і ціна самого проєкту зросла з 11 млн грн до 14,6 млн грн. Олександр Новак каже: через це з кожної квартири цьогоріч довелося взяти і додатковий одноразовий платіж — 6-8 тисяч гривень з однокімнатних та двокімнатних квартир, 14-15 тисяч гривень — із трьохкімнатних.



"Суму кредиту ми платимо з утримання будинку та ремонтного фонду — 10 гривень за квадратний метр. Цього року державні банки дають дуже великі проценти під кредит. Ми не добирали кредит, а брали одноразовий внесок в залежності від квартири. Це було додатково до того, щоб ми завершили об’єкт", — каже голова правління ОСББ.



За програмою "Енергодім", говорить Олександр Новак, у будинку на п’ять під’їздів замінили дах, утеплили технічний поверх, зовнішні стіни, замінили вікна в під’їзді та у квартирах за бажанням, а ще – модернізували повністю систему опалення, замінивши також ІТП. Усі роботи завершили в кінці серпня цього року.



Програму з відшкодування частини суми кредитів ОСББ Луцької громади призупинили



Мільйон гривень для ОСББ "Софії Ковалевської-23" відшкодували в рамках міської програми відшкодування частини суми кредитів на впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів. Ці кошти в бюджеті були передбачені, розповів Суспільному директор департаменту ЖКГ Луцької міськради Микола Осіюк.



З його слів, станом на жовтень 2023 року фінансування на ці потреби фактично призупинене.



"Вчора (11 жовтня — ред.) було останній раз сформовано фінансування по об’єкту по "Енергодому". Це були залишки коштів – там було відповідно, по факту виконання робіт. На сьогоднішній момент і в наступному році будемо бачити, яка буде ситуація, як буде з бюджетом міста Луцька і так далі", — сказав Микола Осіюк.



Скільки ОСББ у Луцьку за час повномасштабної війни скористалося цією програмою Микола Осіюк не сказав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Для об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Софії Ковалевської–23" виконком міськради виділив із бюджету Луцької громади 1 мільйон гривень як компенсацію за повну енергомодернізацію будинку в рамках програми "Енергодім".Як розповів Суспільному голова правління ОСББ, передумовою отримання компенсації стало співфінансування усіх робіт із модернізації та повноцінне завершення проєкту.ОСББ "Софії Ковалевської–23", до якого входять 70 квартир, створили сім років тому. Через зростання вартості комунальних послуг, зокрема опалення, спершу поставили ІТП.Уже 2019-го, каже Олександр Новак, ОСББ зареєструвалося в програмі "Енергодім", де 70 % витрат на зовнішнє утеплення дому та модернізацію внутрішніх систем компенсовує держава, решта 30 % — мешканці. Для старту ремонту об'єднання взяло 2,6 мільйона кредиту терміном на 10 років."Коли на завершальній стадії ця програма вже була складена, долучилися територіальні громади. 10 % від суми кредиту, але не більше мільйона, відшкодовує Луцька міська рада", — зазначив голова правління ОСББ Олександр Новак.Через пандемію та повномасштабну війну комплекс робіт із модернізації будинку на Софії Ковалевської, 23, каже лучанин, розтягнувся на чотири роки. За цей період здорожчала вартість робіт, тож і ціна самого проєкту зросла з 11 млн грн до 14,6 млн грн. Олександр Новак каже: через це з кожної квартири цьогоріч довелося взяти і додатковий одноразовий платіж — 6-8 тисяч гривень з однокімнатних та двокімнатних квартир, 14-15 тисяч гривень — із трьохкімнатних."Суму кредиту ми платимо з утримання будинку та ремонтного фонду — 10 гривень за квадратний метр. Цього року державні банки дають дуже великі проценти під кредит. Ми не добирали кредит, а брали одноразовий внесок в залежності від квартири. Це було додатково до того, щоб ми завершили об’єкт", — каже голова правління ОСББ.За програмою "Енергодім", говорить Олександр Новак, у будинку на п’ять під’їздів замінили дах, утеплили технічний поверх, зовнішні стіни, замінили вікна в під’їзді та у квартирах за бажанням, а ще – модернізували повністю систему опалення, замінивши також ІТП. Усі роботи завершили в кінці серпня цього року.Мільйон гривень для ОСББ "Софії Ковалевської-23" відшкодували в рамках міської програми відшкодування частини суми кредитів на впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів. Ці кошти в бюджеті були передбачені, розповів Суспільному директор департаменту ЖКГ Луцької міськради Микола Осіюк.З його слів, станом на жовтень 2023 року фінансування на ці потреби фактично призупинене."Вчора (11 жовтня — ред.) було останній раз сформовано фінансування по об’єкту по "Енергодому". Це були залишки коштів – там було відповідно, по факту виконання робіт. На сьогоднішній момент і в наступному році будемо бачити, яка буде ситуація, як буде з бюджетом міста Луцька і так далі", — сказав Микола Осіюк.Скільки ОСББ у Луцьку за час повномасштабної війни скористалося цією програмою Микола Осіюк не сказав.

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