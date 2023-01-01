ЗСУ знищили понад 1000 окупантів за минулу добу





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 13.10.23 орієнтовно склали:



особовий склад – близько 285920 (+1030) осіб,



танки – 4931 (+26) од,



бойові броньовані машини – 9313 (+49) од,



артилерійські системи – 6807 (+44) од,



РСЗВ – 811 (+0) од,



засоби ППО ‒ 546 (+1) од,



літаки – 316 (+0) од,



гелікоптери – 316 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5264 (+17),



крилаті ракети – 1531 (+0),



кораблі /катери – 20 (+0) од,



підводні човни – 1 (+0) од,



автомобільна техніка й автоцистерни – 9203 (+33) од,



спеціальна техніка – 967 (+1).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу росія втратила на війні 1030 військовослужбовців.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 13.10.23 орієнтовно склали:особовий склад – близько 285920 (+1030) осіб,танки – 4931 (+26) од,бойові броньовані машини – 9313 (+49) од,артилерійські системи – 6807 (+44) од,РСЗВ – 811 (+0) од,засоби ППО ‒ 546 (+1) од,літаки – 316 (+0) од,гелікоптери – 316 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5264 (+17),крилаті ракети – 1531 (+0),кораблі /катери – 20 (+0) од,підводні човни – 1 (+0) од,автомобільна техніка й автоцистерни – 9203 (+33) од,спеціальна техніка – 967 (+1).Дані уточнюються.

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