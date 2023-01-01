ЗСУ знищили понад 1000 окупантів за минулу добу
Сьогодні, 09:10
За минулу добу росія втратила на війні 1030 військовослужбовців.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 13.10.23 орієнтовно склали:
особовий склад – близько 285920 (+1030) осіб,
танки – 4931 (+26) од,
бойові броньовані машини – 9313 (+49) од,
артилерійські системи – 6807 (+44) од,
РСЗВ – 811 (+0) од,
засоби ППО ‒ 546 (+1) од,
літаки – 316 (+0) од,
гелікоптери – 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5264 (+17),
крилаті ракети – 1531 (+0),
кораблі /катери – 20 (+0) од,
підводні човни – 1 (+0) од,
автомобільна техніка й автоцистерни – 9203 (+33) од,
спеціальна техніка – 967 (+1).
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 13.10.23 орієнтовно склали:
особовий склад – близько 285920 (+1030) осіб,
танки – 4931 (+26) од,
бойові броньовані машини – 9313 (+49) од,
артилерійські системи – 6807 (+44) од,
РСЗВ – 811 (+0) од,
засоби ППО ‒ 546 (+1) од,
літаки – 316 (+0) од,
гелікоптери – 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5264 (+17),
крилаті ракети – 1531 (+0),
кораблі /катери – 20 (+0) од,
підводні човни – 1 (+0) од,
автомобільна техніка й автоцистерни – 9203 (+33) од,
спеціальна техніка – 967 (+1).
Дані уточнюються.
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