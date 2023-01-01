ЗСУ знищили понад 1000 окупантів за минулу добу

ЗСУ знищили понад 1000 окупантів за минулу добу
За минулу добу росія втратила на війні 1030 військовослужбовців.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 13.10.23 орієнтовно склали:

особовий склад – близько 285920 (+1030) осіб,

танки – 4931 (+26) од,

бойові броньовані машини – 9313 (+49) од,

артилерійські системи – 6807 (+44) од,

РСЗВ – 811 (+0) од,

засоби ППО ‒ 546 (+1) од,

літаки – 316 (+0) од,

гелікоптери – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5264 (+17),

крилаті ракети – 1531 (+0),

кораблі /катери – 20 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільна техніка й автоцистерни – 9203 (+33) од,

спеціальна техніка – 967 (+1).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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