Курс валют у Луцьку 13 жовтня





Про це повідомляє



Євро купують за 40.30, а продають за 40.80.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.80, а продають за 8.94.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13 жовтня готівковий курс долара становить 37.86, продають його за 38.40.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 40.30, а продають за 40.80.Щодо польського злотого, то його купують за 8.80, а продають за 8.94.

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