Курс валют у Луцьку 13 жовтня

Курс валют у Луцьку 13 жовтня
13 жовтня готівковий курс долара становить 37.86, продають його за 38.40.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.30, а продають за 40.80.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.80, а продають за 8.94.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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