Курс валют у Луцьку 13 жовтня
Сьогодні, 09:00
13 жовтня готівковий курс долара становить 37.86, продають його за 38.40.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.30, а продають за 40.80.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.80, а продають за 8.94.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.30, а продають за 40.80.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.80, а продають за 8.94.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
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