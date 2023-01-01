У луцькому ліцеї – виставка майна, знищеного учнями





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У вестибюлі школи з'явилася імпровізована виставка, де зібрали парти, стільці та інші предмети, які потрапили «під роздачу» учнів. «Зупиніться! Подивіться... Це зробили наші учні! Задумайтеся, дійте!» – такий напис зображений на стенді поруч.



В освітньому закладі пояснили, що такі випадки пошкодження майна відбуваються в усіх школах, бо, мовляв, діти ціле літо були по домівках і відвикли від школи.



За словами адміністрації ліцею, ця експозиція перш за все призначена для батьків дітей.



«Виховний процес – це не тільки школа, це і батьки», – зазначили в адміністрації.



Педагоги сподіваються, що такий перфоманс допоможе, адже серед бешкетників – діти зовсім різного віку.



Директор ліцею Олег Ковальчук зазначив, що імпровізована виставка з'явилася зовсім нещодавно.



«В нас зараз іде цикл батьківських зборів, тому виставили, щоб батьки бачили. Діти дуже довго не були в школі, вони відвикли, що чуже майно – це своє майно, що це батьківські кошти. Це в кожній школі є таке, просто ми вирішили трошечки привернути увагу батьків», – пояснила заступниця директора Оксана Мартинюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Виставку майна, яке розтрощили учні, відкрили в луцькому ліцеї № 21 імені Михайла Кравчука.Про це пише Конкурент У вестибюлі школи з'явилася імпровізована виставка, де зібрали парти, стільці та інші предмети, які потрапили «під роздачу» учнів. «Зупиніться! Подивіться... Це зробили наші учні! Задумайтеся, дійте!» – такий напис зображений на стенді поруч.В освітньому закладі пояснили, що такі випадки пошкодження майна відбуваються в усіх школах, бо, мовляв, діти ціле літо були по домівках і відвикли від школи.За словами адміністрації ліцею, ця експозиція перш за все призначена для батьків дітей.«Виховний процес – це не тільки школа, це і батьки», – зазначили в адміністрації.Педагоги сподіваються, що такий перфоманс допоможе, адже серед бешкетників – діти зовсім різного віку.Директор ліцеюзазначив, що імпровізована виставка з'явилася зовсім нещодавно.«В нас зараз іде цикл батьківських зборів, тому виставили, щоб батьки бачили. Діти дуже довго не були в школі, вони відвикли, що чуже майно – це своє майно, що це батьківські кошти. Це в кожній школі є таке, просто ми вирішили трошечки привернути увагу батьків», – пояснила заступниця директора

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