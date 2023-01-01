У луцькому ліцеї – виставка майна, знищеного учнями

У луцькому ліцеї – виставка майна, знищеного учнями
Виставку майна, яке розтрощили учні, відкрили в луцькому ліцеї № 21 імені Михайла Кравчука.

Про це пише Конкурент.

У вестибюлі школи з'явилася імпровізована виставка, де зібрали парти, стільці та інші предмети, які потрапили «під роздачу» учнів. «Зупиніться! Подивіться... Це зробили наші учні! Задумайтеся, дійте!» – такий напис зображений на стенді поруч.
У луцькому ліцеї – виставка майна, знищеного учнями
У луцькому ліцеї – виставка майна, знищеного учнями

В освітньому закладі пояснили, що такі випадки пошкодження майна відбуваються в усіх школах, бо, мовляв, діти ціле літо були по домівках і відвикли від школи.

За словами адміністрації ліцею, ця експозиція перш за все призначена для батьків дітей.
У луцькому ліцеї – виставка майна, знищеного учнями

«Виховний процес – це не тільки школа, це і батьки», – зазначили в адміністрації.

Педагоги сподіваються, що такий перфоманс допоможе, адже серед бешкетників – діти зовсім різного віку.

Директор ліцею Олег Ковальчук зазначив, що імпровізована виставка з'явилася зовсім нещодавно.
У луцькому ліцеї – виставка майна, знищеного учнями

«В нас зараз іде цикл батьківських зборів, тому виставили, щоб батьки бачили. Діти дуже довго не були в школі, вони відвикли, що чуже майно – це своє майно, що це батьківські кошти. Це в кожній школі є таке, просто ми вирішили трошечки привернути увагу батьків», – пояснила заступниця директора Оксана Мартинюк.

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Теги: виставка, Волинь
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