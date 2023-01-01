Сотні тисяч громадян намагаються уникнути мобілізації, це питання врегулюють, – Міноборони

Сотні тисяч громадян намагаються уникнути мобілізації, це питання врегулюють, – Міноборони
Сотні тисяч громадян наразі намагаються уникнути мобілізації, тому Міністерство оборони готується врегулювати це питання.

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз вже підготовлено пропозиції щодо змін в законопроєкт, що стосуються обліку військовозобов'язаних, які потім стають військовослужбовцями. Для того, щоб люди могли проходити ВЛК, а також всі процедури, що стосуються мобілізації за місцем проживання. Зараз тривають фінальні узгодження щодо концептуальних питань, для того, щоб можна було виносити зміни до Закону України і унормувати питання обліку військовослужбовців", - зазначила вона.

"На жаль, ми бачимо дуже багато ситуацій, і це теж не новина, коли люди не хочуть, намагаються уникнути будь-яким чином мобілізації. Давайте казатимемо не мобілізації, а уникнути необхідності захищати свою країну. Тут такий складний комплекс етичний, тому що дійсно держава потребує захисту. Захист держави - це відповідальність кожного громадянина. На жаль, дуже багато є тих, вимірюється в сотнях тисяч, які створюють для себе умови, щоб уникнути мобілізації", - додала Калмикова.

За її словами, також готуються зміни до нормативно-правових актів, які допоможуть врегулювати це питання.

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Теги: Росія, Україна, війна, мобілізація
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