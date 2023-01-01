«Камаз» із волинської ТРО повернувся з Польщі, щоб піти до ЗСУ

«Камаз» із волинської ТРО повернувся з Польщі, щоб піти до ЗСУ
У роті вогневої підтримки Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони служить Віталій із позивним «Камаз».

Це вже його третій прихід до війська. В середині 2000-х служив «строчку». У 2014-2017 роках брав участь в АТО у складі 95 окремої десантно-штурмової бригади, повідомляє у фейсбуці 100-та бригада тероборони.

На момент широкомасштабного вторгнення Віталій працював бригадиром на будівництві в Польщі. Проте вже 25 лютого повернувся в Україну і став до лав ЗСУ.

А ось походження позивного чоловіка сягає своїм корінням ще часів його футбольної юності.

«Грав у нападі. І на полі, особливо коли був на швидкості, мене дуже складно було зупинити. Тож і прозвали «Камазом», – сміючись, розповідає Віталій, – Також був затятим уболівальником – насамперед київського «Динамо» і луцької «Волині». Але мені подобався футбол і у виконанні «Шахтаря», «Дніпра», «Металіста», «Таврії». Звісно, зараз у нас інші часи, інші проблеми – тож рівень нашого футболу не тішить. Щодо європейських грандів, то до широкомасштабного вторгнення пильно стежив за виступами «Ювентуса», «Реала» і «Манчестер Сіті». На рівні ж збірних – окрім, звісно, України – завжди вболівав за Нідерланди. А ще дуже подобалася Бразилія часів «Зубастика»-Роналдо, Рівалдо та Роберто Карлоса».

Вдома на «Камаза» чекають з Перемогою батьки, друзі, дружина Тетяна та п’ятирічний синок Аркадій. А ще татова гордість – 13-річна донечка Анастасія.

«Все ще у нас попереду! – Після Перемоги ми неодмінно відбудуємо нашу Україну – зробимо її ще прекраснішою! Вірю, що й наш футбол відродиться – ще доведемо свого і на клубному рівні, і на рівні національних збірних!» - каже воїн.

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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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