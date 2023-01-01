«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
Сьогодні, 12:57
Лучанин Вадим Барабуха із позивним «Бар» виконує бойові завдання, керуючи FPV-дронами на Куп’янському напрямку у складі 53-ого батальйону 100-ої бригади територіальної оборони.
В інтерв’ю для Інформаційного агентства Волинь Post він розповів, як змінилося його сприйняття світу та себе на війні, що його мотивує, про що мріє та чому воювати треба готуватися усім.
«Я завжди кажу і впевнений у тому, що війна надовго, і з цією думкою треба змиритися, жити і готуватися до того, що воювати доведеться багатьом, якщо не всім, навіть жінкам», - зауважив Вадим.
ПОВНА ВЕРСІЯ ІНТЕРВ’Ю: «Моя мотивація – день, коли я повернуся додому. Назавжди», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
На думку військового, чоловікам, які досі не пішли до лав ЗСУ, варто серйозно задуматися та готуватися.
«У мене в принципі є питання до держави, як ми будемо воювати далі, бо реально втома є. Я не люблю чогось прогнозувати, але з того, що я бачу та аналізую, війна – надовго і є питання, як нам бути далі. Мені доводилось бачити людей на позиціях, які не вірять у те, що вони виживуть. Саме таких військових треба міняти в першу чергу. У них немає життя в очах… Вони не вірять, що повернуться живими! А по вулицях у цей час мирно ходять хлопці із песиками та латте…
Хто б що не казав, але, ХЛОПЦІ, ГОТУЙТЕСЯ! Краще піти самому і мати вибір, аніж коли примусово дадуть повістку і вибору, куди піти служити, може не бути. Краще, йдучи до центру комплектації, уже знати, де хочеш служити, де є знайомі, з якими буде не страшно воювати, які зможуть тебе навчити. Нам в підрозділ потрібні люди і ми готові їх вчити», - сказав військовий.
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В інтерв’ю для Інформаційного агентства Волинь Post він розповів, як змінилося його сприйняття світу та себе на війні, що його мотивує, про що мріє та чому воювати треба готуватися усім.
«Я завжди кажу і впевнений у тому, що війна надовго, і з цією думкою треба змиритися, жити і готуватися до того, що воювати доведеться багатьом, якщо не всім, навіть жінкам», - зауважив Вадим.
ПОВНА ВЕРСІЯ ІНТЕРВ’Ю: «Моя мотивація – день, коли я повернуся додому. Назавжди», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
На думку військового, чоловікам, які досі не пішли до лав ЗСУ, варто серйозно задуматися та готуватися.
«У мене в принципі є питання до держави, як ми будемо воювати далі, бо реально втома є. Я не люблю чогось прогнозувати, але з того, що я бачу та аналізую, війна – надовго і є питання, як нам бути далі. Мені доводилось бачити людей на позиціях, які не вірять у те, що вони виживуть. Саме таких військових треба міняти в першу чергу. У них немає життя в очах… Вони не вірять, що повернуться живими! А по вулицях у цей час мирно ходять хлопці із песиками та латте…
Хто б що не казав, але, ХЛОПЦІ, ГОТУЙТЕСЯ! Краще піти самому і мати вибір, аніж коли примусово дадуть повістку і вибору, куди піти служити, може не бути. Краще, йдучи до центру комплектації, уже знати, де хочеш служити, де є знайомі, з якими буде не страшно воювати, які зможуть тебе навчити. Нам в підрозділ потрібні люди і ми готові їх вчити», - сказав військовий.
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