«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха

Лучаниніз позивним «Бар» виконує бойові завдання, керуючи FPV-дронами на Куп’янському напрямку у складі 53-ого батальйону 100-ої бригади територіальної оборони.В інтерв’ю длявін розповів, як змінилося його сприйняття світу та себе на війні, що його мотивує, про що мріє та чому воювати треба готуватися усім.На думку військового, чоловікам, які досі не пішли до лав ЗСУ, варто серйозно задуматися та готуватися.