«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха

«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
Лучанин Вадим Барабуха із позивним «Бар» виконує бойові завдання, керуючи FPV-дронами на Куп’янському напрямку у складі 53-ого батальйону 100-ої бригади територіальної оборони.

В інтерв’ю для Інформаційного агентства Волинь Post він розповів, як змінилося його сприйняття світу та себе на війні, що його мотивує, про що мріє та чому воювати треба готуватися усім.

«Я завжди кажу і впевнений у тому, що війна надовго, і з цією думкою треба змиритися, жити і готуватися до того, що воювати доведеться багатьом, якщо не всім, навіть жінкам», - зауважив Вадим.

ПОВНА ВЕРСІЯ ІНТЕРВ’Ю: «Моя мотивація – день, коли я повернуся додому. Назавжди», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха

На думку військового, чоловікам, які досі не пішли до лав ЗСУ, варто серйозно задуматися та готуватися.

«У мене в принципі є питання до держави, як ми будемо воювати далі, бо реально втома є. Я не люблю чогось прогнозувати, але з того, що я бачу та аналізую, війна – надовго і є питання, як нам бути далі. Мені доводилось бачити людей на позиціях, які не вірять у те, що вони виживуть. Саме таких військових треба міняти в першу чергу. У них немає життя в очах… Вони не вірять, що повернуться живими! А по вулицях у цей час мирно ходять хлопці із песиками та латте…
Хто б що не казав, але, ХЛОПЦІ, ГОТУЙТЕСЯ! Краще піти самому і мати вибір, аніж коли примусово дадуть повістку і вибору, куди піти служити, може не бути. Краще, йдучи до центру комплектації, уже знати, де хочеш служити, де є знайомі, з якими буде не страшно воювати, які зможуть тебе навчити. Нам в підрозділ потрібні люди і ми готові їх вчити», - сказав військовий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, Вадим Барабуха, наближають перемогу, вибір редактора
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Депутат Луцькради від «Слуги народу» втратить мандат
Сьогодні, 13:20
На Волині – новий керівник Регіонального сервісного центру МВС
Сьогодні, 13:05
«Воювати доведеться багатьом, якщо не всім», – військовий 100-ої бригади ТрО Вадим Барабуха
Сьогодні, 12:57
«Камаз» із волинської ТРО повернувся з Польщі, щоб піти до ЗСУ
Сьогодні, 12:53
Президента просять присвоїти звання Герой України полеглому волинянину
Сьогодні, 12:41
Схожі новини
Волинські військові медики евакуювали більше сотні поранених захисників та надавали допомогу сотням цивільних Волинські військові медики евакуювали більше сотні поранених захисників та надавали допомогу сотням цивільних
12 жовтень, 21:56
Зеленський нагородив військового хірурга з Волині Зеленський нагородив військового хірурга з Волині
07 жовтень, 18:02
Волинські добровольці поїхали на схід ремонтувати автівки для військових Волинські добровольці поїхали на схід ремонтувати автівки для військових
05 жовтень, 16:45
І педагог, і захисник: як вчитель трудового навчання з Луцька став на захист України І педагог, і захисник: як вчитель трудового навчання з Луцька став на захист України
01 жовтень, 14:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин Едуард Камардін загинув, прикриваючи побратимів
Сьогодні, 14:16
 0
Зрадниця, яка коригувала ракетні удари росіян, отримала довічне
Сьогодні, 14:04
 0
На Волині лунатимуть вибухи – це розмінування
Сьогодні, 13:44
 0
Обірвалося життя німецького волонтера, який допомагав волинянам
Сьогодні, 13:36
 0
Депутат Луцькради від «Слуги народу» втратить мандат
Сьогодні, 13:20
 0
Медіа
відео
1/8