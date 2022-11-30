Депутат Луцькради від «Слуги народу» втратить мандат
Сьогодні, 13:20
У Луцькій міськраді відбудуться зміни. «Слуга народу» за пропуски засідань відкликає свого депутата Андрія Костенка.
Про це пише ВСН з посиланням на власні джерела.
Про рішення партії міську раду повідомила Луцька міська ТВК. У документі йдеться, що Андрія Костенка відкликали за народною ініціативою на підставі рішення партії від 13 липня.
4 жовтня Луцька ТВК розглянула подані документи і встановила їх відповідність законодавству України.
Повідомляється, що наступним за черговістю кандидатом у депутати Луцької міської ради від «Слуги Народу» є Максим Воскресенський.
Як повідомив очільник міського осередку партії, депутат міськради Роман Бондарук, головна причина такого рішення про відкликання депутата - численні пропуски сесійних засідань і комісій. З його слів, Максим Воскресенський, який є черговим кандидатом від партії, погодився отримати мандат депутата.
«Причина - це те, що він пропустив більше 50 відсотків пленарних засідань та комісій. Таким чином партія відреагувала, це було прописано в угоді. Якщо депутат пропускає більше 50 відсотків засіданнь - він мусить скласти свої повноваження. Якщо він не наважився це зробити сам - за нього це зробила партія. Наступний кандитат, Максим Воскресенський, вже погодився зайняти його місце», - зазначив Бондарук.
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Про це пише ВСН з посиланням на власні джерела.
Про рішення партії міську раду повідомила Луцька міська ТВК. У документі йдеться, що Андрія Костенка відкликали за народною ініціативою на підставі рішення партії від 13 липня.
4 жовтня Луцька ТВК розглянула подані документи і встановила їх відповідність законодавству України.
Повідомляється, що наступним за черговістю кандидатом у депутати Луцької міської ради від «Слуги Народу» є Максим Воскресенський.
Як повідомив очільник міського осередку партії, депутат міськради Роман Бондарук, головна причина такого рішення про відкликання депутата - численні пропуски сесійних засідань і комісій. З його слів, Максим Воскресенський, який є черговим кандидатом від партії, погодився отримати мандат депутата.
«Причина - це те, що він пропустив більше 50 відсотків пленарних засідань та комісій. Таким чином партія відреагувала, це було прописано в угоді. Якщо депутат пропускає більше 50 відсотків засіданнь - він мусить скласти свої повноваження. Якщо він не наважився це зробити сам - за нього це зробила партія. Наступний кандитат, Максим Воскресенський, вже погодився зайняти його місце», - зазначив Бондарук.
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