На Волині лунатимуть вибухи – це розмінування
Сьогодні, 13:44
Волинські рятувальники попередили краян, що сьогодні, 13 жовтня, у Володимирському районі буде чутно вибухи.
Про це фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області.
На Волині сапери знешкоджуватимуть застарілі боєприпаси часів минулих воєн.
Розмінування відбудеться сьогодні, 13 жовтня, на спеціальному майданчику біля с. Холопичі Володимирського району з 14:00 до 16:30.
«На прилеглих територіях можливе відлуння вибухів. Зберігайте спокій – ситуація планова», - запевнили рятувальники.
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Про це фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області.
На Волині сапери знешкоджуватимуть застарілі боєприпаси часів минулих воєн.
Розмінування відбудеться сьогодні, 13 жовтня, на спеціальному майданчику біля с. Холопичі Володимирського району з 14:00 до 16:30.
«На прилеглих територіях можливе відлуння вибухів. Зберігайте спокій – ситуація планова», - запевнили рятувальники.
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