На Волині лунатимуть вибухи – це розмінування

На Волині лунатимуть вибухи – це розмінування
Волинські рятувальники попередили краян, що сьогодні, 13 жовтня, у Володимирському районі буде чутно вибухи.

Про це фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області.

На Волині сапери знешкоджуватимуть застарілі боєприпаси часів минулих воєн.

Розмінування відбудеться сьогодні, 13 жовтня, на спеціальному майданчику біля с. Холопичі Володимирського району з 14:00 до 16:30.

«На прилеглих територіях можливе відлуння вибухів. Зберігайте спокій – ситуація планова», - запевнили рятувальники.

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Теги: рятувальники, Волинь
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