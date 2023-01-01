На Волині лунатимуть вибухи – це розмінування





Про це фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області.



На Волині сапери знешкоджуватимуть застарілі боєприпаси часів минулих воєн.



Розмінування відбудеться сьогодні, 13 жовтня, на спеціальному майданчику біля с. Холопичі Володимирського району з 14:00 до 16:30.



«На прилеглих територіях можливе відлуння вибухів. Зберігайте спокій – ситуація планова», - запевнили рятувальники.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські рятувальники попередили краян, що сьогодні, 13 жовтня, у Володимирському районі буде чутно вибухи.Про це фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області.На Волині сапери знешкоджуватимуть застарілі боєприпаси часів минулих воєн.Розмінування відбудеться сьогодні, 13 жовтня, на спеціальному майданчику біля с. Холопичі Володимирського району з 14:00 до 16:30.«На прилеглих територіях можливе відлуння вибухів. Зберігайте спокій – ситуація планова», - запевнили рятувальники.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію