Обірвалося життя німецького волонтера, який допомагав волинянам

Сьогодні, 13 жовтня, проводять в останню путь німецького волонтера, який активно брав участь у різних благодійних проектах.Про це у фейсбуці повідомляє луцьке представництво «Мальтійської служби».Більше 20 років чоловік надавав допомогу з групою акустиків дітям і дорослим людям з вадами слуху Волинської області від організації "Гуманітарна допомога людям на Сході" в рамках проєкту "Чути без кордонів".«Його усміхнене обличчя назавжди залишиться в серцях багатьох вдячних волинян і багатьох українських друзів. Помолімось і згадаймо добрим словом людину, яка вміла жити не лише для себе, а й для інших», - йдеться у повідомленні.