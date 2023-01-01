Обірвалося життя німецького волонтера, який допомагав волинянам

Обірвалося життя німецького волонтера, який допомагав волинянам
Сьогодні, 13 жовтня, проводять в останню путь німецького волонтера Гунара Янсена, який активно брав участь у різних благодійних проектах.

Про це у фейсбуці повідомляє луцьке представництво «Мальтійської служби».

Більше 20 років чоловік надавав допомогу з групою акустиків дітям і дорослим людям з вадами слуху Волинської області від організації "Гуманітарна допомога людям на Сході" в рамках проєкту "Чути без кордонів".

«Його усміхнене обличчя назавжди залишиться в серцях багатьох вдячних волинян і багатьох українських друзів. Помолімось і згадаймо добрим словом людину, яка вміла жити не лише для себе, а й для інших», - йдеться у повідомленні.
Обірвалося життя німецького волонтера, який допомагав волинянам

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Теги: смерть, Волинь
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