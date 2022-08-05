На Волині – новий керівник Регіонального сервісного центру МВС

Олександр Семчишин.



Про це Григорій Недопад.



"Обговорили робочі питання з новопризначеним начальником Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Волинській області Олександром Семчишиним. Поки на Волині послуги сервісного центру МВС можна отримати лише у в ЦНАПах Луцька та Ковеля. Аби активізувати цю роботу в інших територіальних громадах, полегшивши людям доступ до послуг, підніматимемо це питання на найближчому засіданні координаційної ради з питань місцевого самоврядування", - наголосив голова Волиньради.



Зазначається, що серед послуг сервісного центру – складання практичних та теоретичних іспитів, реєстрація та перереєстрація транспортних засобів, атестація та акредитація викладачів автошкіл, навчання спеціалістів з перевезення небезпечних вантажів.



Втім, головне завдання, за словами Олександра Семчишина, забезпечення роботи електронної черги, доступність та оперативне надання послуг для громадян і унеможливлення будь-яких проявів корупції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керівником Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Волинській області ставПро це повідомив голова Волинської обласної ради"Обговорили робочі питання з новопризначеним начальником Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Волинській області Олександром Семчишиним. Поки на Волині послуги сервісного центру МВС можна отримати лише у в ЦНАПах Луцька та Ковеля. Аби активізувати цю роботу в інших територіальних громадах, полегшивши людям доступ до послуг, підніматимемо це питання на найближчому засіданні координаційної ради з питань місцевого самоврядування", - наголосив голова Волиньради.Зазначається, що серед послуг сервісного центру – складання практичних та теоретичних іспитів, реєстрація та перереєстрація транспортних засобів, атестація та акредитація викладачів автошкіл, навчання спеціалістів з перевезення небезпечних вантажів.Втім, головне завдання, за словами Олександра Семчишина, забезпечення роботи електронної черги, доступність та оперативне надання послуг для громадян і унеможливлення будь-яких проявів корупції.

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