Президента просять присвоїти звання Герой України полеглому волинянину

На сайті президента зареєстровано петицію проприсвоєння волинянинунайвищої державної відзнаки – Герой України.Петицію зареєструвала сестра воїна«Шановний пане Президенте! Просимо Вас розглянути петицію про присвоєння найвищої державної нагороди - почесного звання «Герой України»(посмертно) моєму брату, відважному патріоту, хороброму захиснику нашої держави, військовослужбовцю Збройних Сил України, Степанкевичу Сергію Олександровичу, 21.02.1993 року народження, уродженцю м. Нововолинськ», - йдеться у петиції.Сергій був снайпером та штурмовиком 79 окремої десантно-штурмової бригади. Він пішов добровольцем 19 листопада 2022 року та приєднався в ряди захисників України. Разом з побратимами боронив цілісність нашої держави у Донецькій області.Узимку 2023 року отримав осколкові поранення виконуючи завдання. На жаль лікарі не змогли їх всіх дістати, так як частина з них була близько артерії у відділі стегна лівої ноги .Це не зупинило молодого солдата-снайпера, і він повернувся захищати країну. Був нагороджений нагрудним знаком «В єднанні сила». Сергій своєю надлюдською стійкістю та мужністю, утримуючи свої позиції на фронті, стояв до останнього подиху.«16.08.2023 р. загинув, під час виконання бойового завдання, повʼязаного із відсіччю збройної агресії російської федерації проти України. Мій брат, Сергій, із честю та гідністю виконав свій обовʼязок громадянина України, патріота, щодо захисту своєї держави. До останньої хвилини життя залишався вірним своїм побратимам, своєму народу та своїй Батьківщині», - зазначила Катерина Ісак.Підтримати петицію можна за