Перекрили канал постачання іранського героїну до ЄС через Україну

Перекрили канал постачання іранського героїну до ЄС через Україну
Працівники СБУ та правоохоронці ЄС перекрили канал контрабанди іранського героїну до Євросоюзу.

Про це у телеграмі повідомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки України та правоохоронні органи Румунії і Німеччини завершили багатоетапну спецоперацію із ліквідації масштабного каналу контрабанди важких наркотиків з Ірану до Євросоюзу.

У результаті комплексних заходів, які тривали понад рік, вдалося не лише перекрити канал, а й затримати організатора наркотрафіку у Румунії.

Спецоперація почалася ще у вересні 2022 року, коли СБУ та Національна поліція України затримали в Одесі двох іноземних наркокур’єрів. Вони намагалися транзитом через Україну переправити до Західної Європи майже 186 кг іранського героїну.

Щоб замаскувати «товар», зловмисники приховали його у коробках з подвійним дном, в яких перевозили 16 тонн фініків. Вартість вилученої «партії» наркотиків сягала 11 млн доларів США за цінами чорного ринку.

Тоді було встановлено, що двоє затриманих входять до складу потужного транснаціонального наркоугруповання. І щоб викрити його організатора, який проживав в одній із країн ЄС, правоохоронці провели додаткові оперативні та слідчі дії у взаємодії з європейськими партнерами.

Це дозволило встановити місцезнаходження головного фігуранта, задокументувати його злочинні дії і затримати.
Перекрили канал постачання іранського героїну до ЄС через Україну

За даними слідства, зловмисник розробив маршрут переправлення наркотиків морським шляхом через Одеський порт, а після його блокади у зв’язку із агресією рф – використовував порти Румунії і переміщував вантаж в Україну суходолом.

Наразі в Румунії триває розслідування щодо затриманого організатора наркоугруповання.

Його двом «кур’єрам», яких затримали в Україні, слідчі СБУ повідомили про підозру за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів в особливо великих розмірах).
Перекрили канал постачання іранського героїну до ЄС через Україну

Суд обрав їм запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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Теги: наркотики, Україна
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