Росіяни обстріляли рятувальників, які гасили пожежу. Є поранені





Про це у телеграмі повідомляє МВС.



Опівдні до нікопольских рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, що сталася внаслідок обстрілу.



Горів мікроавтобус на тимчасовій зупинці. Рятувальники приступили до його гасіння. Однак, росіяни завдали повторного обстрілу.



Двоє рятувальників отримали осколкові поранення. Вони госпіталізовані до лікарні.



Також пошкоджень зазнав пожежно-рятувальний автомобіль.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нікополі унаслідок повторного обстрілу сьогодні, 13 жовтня, поранено двох рятувальників.Про це у телеграмі повідомляє МВС.Опівдні до нікопольских рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, що сталася внаслідок обстрілу.Горів мікроавтобус на тимчасовій зупинці. Рятувальники приступили до його гасіння. Однак, росіяни завдали повторного обстрілу.Двоє рятувальників отримали осколкові поранення. Вони госпіталізовані до лікарні.Також пошкоджень зазнав пожежно-рятувальний автомобіль.

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