Росіяни обстріляли рятувальників, які гасили пожежу. Є поранені

Росіяни обстріляли рятувальників, які гасили пожежу. Є поранені
У Нікополі унаслідок повторного обстрілу сьогодні, 13 жовтня, поранено двох рятувальників.

Про це у телеграмі повідомляє МВС.

Опівдні до нікопольских рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, що сталася внаслідок обстрілу.
Росіяни обстріляли рятувальників, які гасили пожежу. Є поранені

Горів мікроавтобус на тимчасовій зупинці. Рятувальники приступили до його гасіння. Однак, росіяни завдали повторного обстрілу.
Росіяни обстріляли рятувальників, які гасили пожежу. Є поранені

Двоє рятувальників отримали осколкові поранення. Вони госпіталізовані до лікарні.

Також пошкоджень зазнав пожежно-рятувальний автомобіль.
Росіяни обстріляли рятувальників, які гасили пожежу. Є поранені

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Теги: обстріл, війна
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