Ще одне місто на Волині розпочинає опалювальний сезон

Ще одне місто на Волині розпочинає опалювальний сезон
У Володимирі на Волині в понеділок, 16 жовтня, розпочнуть подачу теплоносія.

Про це повідомляє пресслужба міськради.

Під час позачергового засідання виконкому вирішили розпочати опалювальний сезон. Тепло подадуть уже 16 жовтня – спочатку у лікарні, територіальний центр, усі навчальні заклади та дитсадки.

Надалі будуть орієнтуватись на показники середньодобової температури, тож житлові будинки розпочнуть опалювати, якщо протягом трьох днів середньодобова температура буде нижчою за +8°C.

Нагадаємо, раніше розпочати опалювальний сезон вирішили у Ковелі.

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Теги: опалення, Волинь
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