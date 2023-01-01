Ще одне місто на Волині розпочинає опалювальний сезон
Сьогодні, 15:34
У Володимирі на Волині в понеділок, 16 жовтня, розпочнуть подачу теплоносія.
Про це повідомляє пресслужба міськради.
Під час позачергового засідання виконкому вирішили розпочати опалювальний сезон. Тепло подадуть уже 16 жовтня – спочатку у лікарні, територіальний центр, усі навчальні заклади та дитсадки.
Надалі будуть орієнтуватись на показники середньодобової температури, тож житлові будинки розпочнуть опалювати, якщо протягом трьох днів середньодобова температура буде нижчою за +8°C.
Нагадаємо, раніше розпочати опалювальний сезон вирішили у Ковелі.
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Про це повідомляє пресслужба міськради.
Під час позачергового засідання виконкому вирішили розпочати опалювальний сезон. Тепло подадуть уже 16 жовтня – спочатку у лікарні, територіальний центр, усі навчальні заклади та дитсадки.
Надалі будуть орієнтуватись на показники середньодобової температури, тож житлові будинки розпочнуть опалювати, якщо протягом трьох днів середньодобова температура буде нижчою за +8°C.
Нагадаємо, раніше розпочати опалювальний сезон вирішили у Ковелі.
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