У Ковелі вирішили увімкнути опалення
Сьогодні, 14:10
У понеділок, 16 жовтня, у Ковелі розпочнуть опалювальний сезон для шкіл, садочків, лікарень та інших закладів освіти, охорони здоров’я та соціального захисту.
Про це у телеграмі повідомляє мер Ковеля Ігор Чайка.
За його словами, відповідне рішення прийняли сьогодні під час засідання виконавчого комітету.
У домівках жителів громади, які мають централізоване теплопостачання, тепло традиційно з’явиться тоді, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів становитиме не вище +8°С.
«Додам також, що продовжуємо робити все можливе, аби енергетична інфраструктура громади була готова до кризових ситуацій в опалювальний період, які можуть виникнути через дії країни-агресора», - зазначив міський голова.
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Про це у телеграмі повідомляє мер Ковеля Ігор Чайка.
За його словами, відповідне рішення прийняли сьогодні під час засідання виконавчого комітету.
У домівках жителів громади, які мають централізоване теплопостачання, тепло традиційно з’явиться тоді, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів становитиме не вище +8°С.
«Додам також, що продовжуємо робити все можливе, аби енергетична інфраструктура громади була готова до кризових ситуацій в опалювальний період, які можуть виникнути через дії країни-агресора», - зазначив міський голова.
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