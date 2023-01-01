У Ковелі вирішили увімкнути опалення

У понеділок, 16 жовтня, у Ковелі розпочнуть опалювальний сезон для шкіл, садочків, лікарень та інших закладів освіти, охорони здоров’я та соціального захисту.Про це у телеграмі повідомляє мер КовеляЗа його словами, відповідне рішення прийняли сьогодні під час засідання виконавчого комітету.У домівках жителів громади, які мають централізоване теплопостачання, тепло традиційно з’явиться тоді, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів становитиме не вище +8°С.«Додам також, що продовжуємо робити все можливе, аби енергетична інфраструктура громади була готова до кризових ситуацій в опалювальний період, які можуть виникнути через дії країни-агресора», - зазначив міський голова.