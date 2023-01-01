У Ковелі вирішили увімкнути опалення

У Ковелі вирішили увімкнути опалення
У понеділок, 16 жовтня, у Ковелі розпочнуть опалювальний сезон для шкіл, садочків, лікарень та інших закладів освіти, охорони здоров’я та соціального захисту.

Про це у телеграмі повідомляє мер Ковеля Ігор Чайка.

За його словами, відповідне рішення прийняли сьогодні під час засідання виконавчого комітету.

У домівках жителів громади, які мають централізоване теплопостачання, тепло традиційно з’явиться тоді, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів становитиме не вище +8°С.

«Додам також, що продовжуємо робити все можливе, аби енергетична інфраструктура громади була готова до кризових ситуацій в опалювальний період, які можуть виникнути через дії країни-агресора», - зазначив міський голова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: опалення, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто і для чого поширює фейк про те, що на Волинь «привезли одразу 200 загиблих героїв»
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку попрощалися із Героєм Олегом Струбіцьким
Сьогодні, 14:39
Фейкові антикорупціонери продавали посаду ректора за $50 тисяч, - СБУ
Сьогодні, 14:27
У Ковелі вирішили увімкнути опалення
Сьогодні, 14:10
Осиротіли четверо дітей: на Волині поховали Героя Ігоря Кузьмюка
Сьогодні, 13:56
У скількох навчальних закладах Волині встановлені «тривожні кнопки»
Сьогодні, 13:44
Схожі новини
Коли на Волині розпочнуть опалювальний сезон Коли на Волині розпочнуть опалювальний сезон
Сьогодні, 13:01
Більшість критичної інфраструктури Волині вже має резервні джерела електрики Більшість критичної інфраструктури Волині вже має резервні джерела електрики
05 жовтень, 19:02
Більше половини котелень Ковеля можуть працювати на твердому паливі Більше половини котелень Ковеля можуть працювати на твердому паливі
28 вересень, 15:05
Дитсадок, школа й лікарня в селищі на Волині понад добу без опалення: в чому причина Дитсадок, школа й лікарня в селищі на Волині понад добу без опалення: в чому причина
08 березень, 08:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Працівники мерії Луцька придбали автомобіль для спецпризначенців
Сьогодні, 15:41
 0
На Волині прикордонники цьогоріч вилучили 80 одиниць зброї
Сьогодні, 15:33
 0
Ідентифікували усіх загиблих: 59 людей вбили росіяни прямим влучанням «Іскандеру» в селі Гроза
Сьогодні, 15:23
 0
Волинські воїни полюють на техніку окупантів: ефектне відео
Сьогодні, 15:05
 0
У Луцьку попрощалися із Героєм Олегом Струбіцьким
Сьогодні, 14:39
 0
Медіа
відео
1/8